Ce cumpără românii pentru Revelion. Produsele care au dispărut primele de pe rafturile magazinelor

30-12-2025 | 19:58
Se scurge timpul rămas din acest an, magazinele sunt aglomerate iar printre rafturi vedem deja cum va arăta ultima noapte.

autor
Roxana Hulpe

Tineri cu coșuri pline și liste pe tabletă se grăbesc spre cabane, în timp ce alții pregătesc Revelionul acasă, cu meniuri atent gândite.

S-au înregistrat stocuri epuizate la piftie ori blat de tort, iar pentru nopți lungi și dimineți târzii cei interesați, cumpără băuturi alcoolice, sucuri carbogazoase citrice și murături.

Reporter: „Ce urmează după boxă, pe lista priorităţilor?”

Livia: „Băutură, multă apă, e foarte important să rămânem hidrataţi, e un alt sfat, e foarte important. Mâncărică, facem un gratarel. Voia bună era cea mai importantă.” 

turisti faleza caonstanta
Revelionul pe litoral a prins tot mai mulți adepți. Cât costă un sejur all-inclusive, de persoană, la un hotel

Livia are 23 de ani şi împreună cu prietenii ei va dansa de Revelion la o cabană din Campina. Nu au un buget stabilit, dar speră să se încadreze în 300 de lei de persoană.

Doi paşi mai în față găsim un grup de tineri care vor petrece Revelionul acasă la unul dintre ei. Sunt 16 şi au lista făcută.

Tineri: „Avem 500 de lei pentru mâncare, 500 de lei pentru artificii, avem o vodcă mare, 3 sticle de whisky, 4-5 baxuri de vin, 2 sticle de rom, sucuri şi mai luăm pe aici ce mai vedem.”

Cum magazinele au program scurt pe 31 decembrie, cu o zi înainte s-au făcut cumpărăturile principale.

Client: „Suntem aproximativ 10 persoane şi ne-am organizat cam cine ce vrea, am făcut poll pe WhatsApp şi am votat acolo.''

Alţii mai comozi stau acasă. Andreea de pildă va fi gazda pentru doi prieteni cu un copil. Bugetul de cumpărături cu tot cu vin alb a ajuns la 1000 de lei.

Andreea: „La noi, băieţii gătesc şi au în plan aşa: andive cu cremă de brânză şi seminţe de rodie, o spumă de foie gras, icre de manciuria, tartar de ton, apoi o să trecem la creveţi în unt, usturoi şi vin şi apoi o friptură de vită cu salată.''

Aşadar lista de cumpărături a fost lungă....

Corespondent Știrile ProTV: „În doar patru ore toate aceste case de marcat au eliberat nu mai puţin de 1.500 de bonuri, iar valoarea medie a unui coş de cumpărături este de aproximativ 500 de lei. Într-o singură zi se vând peste 18.000 de sticle de alcool şi peste 130.000 de sticle de apă şi suc. Iar la rafturi stocurile s-au epuizat la tot ce înseamnă piftie, blat de tort, frişcă, carne de porc şi burta de vită.''

Plasele cu toate cumpărăturile au ajuns spre seară şi la destinaţie. Câțiva tineri au dat din mână în mână mâncarea şi băutura şi au aranjat totul în frigidere. Vor petrece următoarele patru zile la o cabană în Dealul Negru din Munţii Măgura, unde peisajul este superb. Au dat fiecare 2.000 de lei.

Tineri: „În noaptea de Revelion păstrăv cu mălai la cuptor şi cartofi. Aici e un jacuzzi, o saună, şi un ciubăr cu apă sărată.''

Pregătirile sunt aproape terminate şi într-o cabană din Bucovina: „Am venit să petrecerm Revelionul în Bucovina, suntem 10 persoane, părinţi bunici şi copii, a şi nins.”

Sursa: Pro TV, StirilePROTV

