Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit anchetatorilor, femeia de 76 de ani a fost sunată de o persoană care s-a prezentat drept cadru medical și i-a spus că nepotul ei a fost implicat într-un accident rutier grav.

Sub pretextul unor intervenții medicale urgente, femeia a fost convinsă să dea suma de 38.000 de lei. La scurt timp, două persoane s-au prezentat la domiciliul bătrânei și au ridicat banii. După plecarea acestora, femeia și-a sunat nepotul și a realizat că a fost înșelată.

Polițiștii au intervenit rapid și au identificat suspecții în orașul Isaccea: un bărbat de 33 de ani și o femeie de 21 de ani. Prejudiciul a fost recuperat integral, iar pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Femeia de 21 de ani se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile.”

