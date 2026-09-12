Victima - în vârstă de 20 de ani - face eforturi să se ridice. Șoferul care l-a accidentat încearcă să îl ajute, la fel și câțiva martori.
Bărbatul de 60 de ani aflat la volan este vizat acum de un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Accident pe trecerea de pietoni, în municipiul Botoșani. O cameră de bord a surprins momentul în care un tânăr este lovit de o mașină. Conducătorul auto frânează apoi imediat.
Victima - în vârstă de 20 de ani - face eforturi să se ridice. Șoferul care l-a accidentat încearcă să îl ajute, la fel și câțiva martori.
Bărbatul de 60 de ani aflat la volan este vizat acum de un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Sursa: ProTV
Etichete: accident, trecere de pietoni, botosani,
Primăria Bucureşti anunţă că a fost amenajată prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală, care foloseşte tehnologia pentru a proteja pietonii.
Este anchetă în Năvodari, județul Constanța. Un cetățean spaniol, de 35 de ani, este acuzat că a lovit cu mașina o femeie care traversa strada pe trecerea de pietoni, apoi a fugit de la locul accidentului.
Un bărbat de 49 de ani a murit, duminică, după ce a fost lovit, pe o trecere de pietoni din municipiul Galaţi, de un autoturism condus de un bărbat de 76 de ani. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili exact circumstanţele accidentului.
Pregătirile pentru evenimentul care i-ar putea aduce Capitalei României un nou record mondial au ținut până târziu în noapte.
În Orientul Mijlociu, tensiunile rămân ridicate. Arabia Saudită a anunțat aseară că o conductă petrolieră importantă a fost lovită cu drone lansate din Irak.
Avem 120 de oraşe cu mai puţin de 10 mii de locuitori şi aproape 900 de comune care nu au nici măcar două mii de cetăţeni.