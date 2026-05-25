Garda de Mediu Timiş a stabilit că blocurile de piatră şi bolovanii amplasaţi de municipalitate în Timişoara „au deteriorat spaţiile verzi”.

„Nu comentăm estetica mobilierului urban”, a adăugat sursa citată.

Reprezentanţii instituţiei au transmis precizări ca urmare a contestării actelor de control care au dus la amendarea municipalităţii Timişoara cu două sancţiuni în valoare totală de 105.000 de lei.

GNM Timiş a arătat astfel că, atunci când pleacă pe teren, comisarii nu au obiectivul de a da amenzi sau sancţiuni contravenţionale, că aceştia aplică legea în mod imparţial şi emit „măsuri de conformare”, atunci când legislaţia de mediu nu este respectată.

Garda de Mediu: „A ignorat avertismentul”

„Municipalitatea Timişoara şi-a asumat, anterior sancţionării, refacerea şi întreţinerea spaţiilor verzi, precum şi umezirea acestora, aşa cum apare în două acte de control în care experţii noştri au emis avertismente în acest sens. Autoritatea locală, deşi nu a contestat obligaţiile trasate prin actele de control anterioare ale GNM, a ales să nu respecte măsurile dispuse. Simplu spus, a ignorat avertismentul şi a lăsat lucrurile neschimbate, evident în detrimentul mediului şi spaţiilor verzi. Prin urmare, obiectivul GNM nu a fost nicio clipă aplicarea sancţiunii contravenţionale, ci refacerea şi întreţinerea spaţiilor verzi degradate”, a transmis Garda de Mediu Timiş, luni, într-un comunicat de presă.

Comisarii GNM Timiş au atras atenţia că blocurile de piatră au fost amplasate pe suprafeţe fără vegetaţie.

„Strict referitor la bolovanii şi blocurile de piatră din Timişoara, au fost amplasaţi pe suprafeţe lipsite complet de vegetaţie, iar materialul vegetal utilizat ca strat protector al solului nu putea menţine umiditatea. În condiţii de vânt, această tocătură uscată se ridică şi generează particule de praf în atmosferă, ceea ce contribuie la degradarea unui aer deja poluat de către traficul de maşini. Verificările GNM, constatările din teren şi nerespectarea măsurilor dispuse au dus la aplicarea sancţiunilor în valoare totală de 105.000 de lei. Precizăm că nu există niciun alt factor de natură estetică sau altă motivaţie care a generat aplicarea acestei sancţiuni”, se arată în comunicat.

Dominic Fritz critică sancțiunea Gărzii de Mediu

Primarul Dominic Fritz a scris, zilele trecute, pe Facebook, că Garda de Mediu Timiş a ameninţat că va amenda Primăria Timişoara pentru bolovanii de pe domeniul public.

„Mă ameninţă Garda de Mediu Timiş cu o amendă de 100.000 lei pentru amenajările peisagistice. Bolovanii puşi ca să nu mai parcheze maşini pe spaţiul verde cauzează, cum zic ei, un «dezechilibru ecologic». Cică «se observă cum solul din jurul acestora este uscat, iar datorită greutăţii acestora, practic spaţiul verde nu se mai dezvoltă». Deci, nu maşinile care au distrus spaţiul verde erau problema, ci soluţia de piatră naturală împotriva lor. Să-mi ziceţi dacă râdeţi sau plângeţi pentru că eu nu mai ştiu. (…) Sunt prea ocupaţi comisarii să controleze amenajările primăriei“, a scris Fritz.

Primăria Timişoara a cumpărat cu 100.000 de lei bolovanii. Aşezarea lor în zeci de locuri din oraş a fost motivată de administraţia Fritz ca fiind menită să protejeze spaţiile verzi de şoferii care îşi parchează maşinile în acele zone.