Ce a pățit un bărbat care a vrus bă bea o cafea în Gara de Nord, de 1 mai

Restricțiile impuse de autorități nu le interzic oamenilor să circule cu trenul. Călătorii trebuie să dovedească, totuși, că au un motiv bun să se deplaseze între localități.

Doar urgențele sunt permise, spun polițiștii. În Gara de Nord, dar și în alte puncte feroviare din țară au apărut filtrele de control. S-au dat și amenzi.

Constanța Temelie a fost oprită de un echipaj chiar la intrarea în Gara de Nord. Le-a spus polițiștilor că merge spre Breaza, unde are o casă şi un teren agricol.

Polițist: Care este urgenţa dumneavoastră?

Constanța Temelie: Pentru agricultură, să stropim via, legumele. La iarnă, ce cultivam, aia mâncăm. După 80% din salariu, grele perspective.

Un bărbat a devenit nervos, când a fost întrebat ce caută în Bucureşti. A scos declarația și actele şi le-a explicat poliţiştilor că nu a găsit insulină la el, în localitate. A fost ajutat să ajungă la tren.

Bărbat: Acasă, să-mi fac insulina, că nu mi-am făcut insulina. Mă credeţi?

Polițist: Vă cred, nu sunt doctor.

Bărbat: bine, sunt un om amărât, sunt un pensionar.

Un alt domn și-a pierdut buletinul, dar a fost iertat. Avea o copie în telefon.

Polițist: Și carte de identitate?

Bărbat: Nu o am, dar pot să vă zic CNP-ul. Am o poză cu telefonul. Din păcate l-am pierdut acum 2 săptămâni, trebuie să-l refac. Acasă la Turcea, din Braşov. Am lucrat acolo de ceva timp, am rămas fără job de o lună şi jumătate şi acum mă întorc acasă.

Urgența - așa cum este definită de Ordonanțele Militare - este singura justificare pentru deplasarea între localități. Mulți par să fi înțeles asta. Pentru ceilalți, există amenzile.

Patru persoane au fost amendate, vineri, în Gara de Nord, de către poliţişti, pentru că nu aveau acte de identitate asupra lor şi nici declaraţia pe propria răspundere pentru a ieşi din casă.

Un cetăţean a spus, de pildă, că a venit în Bucureşti, în Gara de Nord, pentru o cafea. Cel mai probabil este una din cele mai scumpe cafele din viaţa lui pentru că a fost obligat să plătească şi o amendă de 2.000 de lei.

Potrivit regulamentelor CFR Călători, pasagerii au dreptul să-şi cumpere bilete la tren, în limita locurilor disponibile. În timpul stării de urgenţă, vor sta în vagoane cu un loc liber între ei.