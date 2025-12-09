Bărbat reținut pentru zoofilie, după ce l-au filmat vecinii. S-ar fi îmbătat și ar fi profitat de un câine

Caz șocant într-o localitate din Bistrița-Năsăud! Un bărbat a fost reținut pentru zoofilie. Faptele lui au ieșit la iveală pentru că mai mulți martori la incident l-au filmat și au trimis imaginile autorităților.

Corespondent PROTV: „Potrivit anchetatorilor, incidentul s-ar fi petrecut pe o stradă din localitatea Feldru. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, ar fi profitat de un câine, fiind acuzat de zoofilie. Mai mulți vecini care se aflau în zonă l-au filmat pe individ și au trimis imaginile autorităților. Polițiștii din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în acest caz. În urma cercetărilor, individul a fost identificat și s-a stabilit că faptele sale întrunesc elementele infracțiunii de zoofilie și au avut loc în luna octombrie. În prezent, bărbatul în vârstă de 54 de ani se află în arest și urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.”

