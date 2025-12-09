Bărbat reținut pentru zoofilie, după ce l-au filmat vecinii. S-ar fi îmbătat și ar fi profitat de un câine

Stiri Virale
09-12-2025 | 18:09
×
Codul embed a fost copiat

Caz șocant într-o localitate din Bistrița-Năsăud! Un bărbat a fost reținut pentru zoofilie. Faptele lui au ieșit la iveală pentru că mai mulți martori la incident l-au filmat și au trimis imaginile autorităților.

autor
Alexandra Clej

Corespondent PROTV: „Potrivit anchetatorilor, incidentul s-ar fi petrecut pe o stradă din localitatea Feldru. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, ar fi profitat de un câine, fiind acuzat de zoofilie. Mai mulți vecini care se aflau în zonă l-au filmat pe individ și au trimis imaginile autorităților. Polițiștii din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în acest caz. În urma cercetărilor, individul a fost identificat și s-a stabilit că faptele sale întrunesc elementele infracțiunii de zoofilie și au avut loc în luna octombrie. În prezent, bărbatul în vârstă de 54 de ani se află în arest și urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.”

Sursa: Pro TV

Etichete: bistrita nasaud, zoofilie,

Dată publicare: 09-12-2025 17:52

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Bucureștean reținut pentru zoofilie. Câinele lui era victima
Stiri actuale
Bucureștean reținut pentru zoofilie. Câinele lui era victima

Un bucureștean suspectat de zoofilie a fost reținut de polițiști iar victima, un câine, a fost dus într-un adăpost. În locuința lui a fost făcută și o percheziție, de unde polițiștii au ridicat „mai multe mijloace de probă”.

Ce pedeapsă a primit tânărul de 19 ani care a fost filmat într-un act sexual cu o iapă, în Olt
Stiri Socante
Ce pedeapsă a primit tânărul de 19 ani care a fost filmat într-un act sexual cu o iapă, în Olt

Un tânăr în vârstă de 19 ani, reţinut de poliţişti pentru infracţiunea de zoofilie după ce ar fi întreţinut un act sexual cu o cabalină, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Un tânăr de 19 ani, filmat în timp ce întreținea relații sexuale cu o iapă. Acum este cercetat pentru zoofilie
Stiri Socante
Un tânăr de 19 ani, filmat în timp ce întreținea relații sexuale cu o iapă. Acum este cercetat pentru zoofilie

Un adolescent în vârstă de 19 ani, din Olt, a fost filmat în timp ce întreținea relații sexuale cu o iapă. Polițiști s-au sesizat din oficiu și i-au întocmit dosar penal pentru zoofilie.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO
Stiri externe
Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO

Publicația POLITICO a întocmit topul celor mai puternice persoane din politica europeană, iar într-o ierarhie secundară se află și un europarlamentar român.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Decembrie 2025

48:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28