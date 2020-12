Câte trenuri vor circula între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă. Programul acestora

72 de trenuri vor circula 24h/24h, începând din 12 decembrie, între Gara de Nord București și Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

Lucrările de dublare a liniei CF executate între Mogoșoaia - Balotești și de construcție a noii linii pentru Racord C.F. (din zona Odăile) la Terminalul T1, Aeroportul Internațional Henri Coandă București au fost finalizate și recepționate.

Lucrările de modernizare a liniei CF care asigură legătura directă între Gara de Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost finalizate în proporție de 100%, iar primele trenuri de călători vor circula între Gara de Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, începând din 12 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2020-2021.

Pentru asigurarea legăturii directe între Gara București Nord și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, CFR SA a derulat două mari proiecte feroviare, și anume: Dublarea liniei de cale ferată Mogoşoaia - Baloteşti (contract în valoare 50,5 milioane lei, finanțat de la Bugetul de Stat) și construcție linie nouă pentru Racord C.F. (din zona Odăile) la Terminalul T1, Aeroportul Internațional Henri Coandă București (contract în valoare de 412.719.666 lei, finanțat din fonduri europene și buget de stat).

Prin finalizarea lucrărilor cuprinse în cele două obiective de investiţii feroviare Dublarea liniei de cale ferată Mogoşoaia - Baloteşti (7,9 km) și construcție linie nouă pentru Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București (2,95 km), Faza I, sistemul feroviar asigură o creştere a calităţii serviciilor de transport de călători spre şi de la Aeroport, prin introducerea de trenuri cu mers cadenţat, la un interval de 40 de minute (24h/24h), dar și o variantă avantajoasă pentru transportul de navetă între Gara de Nord București și Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, care va dura doar 20-23 de minute.

În această perioadă, între CFR SA, administrator al infrastructurii feroviare publice, și cei trei operatori de transport feroviar de călători, care au depus solicitări pentru asigurarea serviciului public de transport de călători pe această rută, este în desfășurare procesul de alocare a traselor pentru cele 36 de perechi de trenuri care vor circula pe linia CF București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București, urmând ca din 12 decembrie 2020, odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2020-2021, să circule și primele garnituri pe ruta directă Gara de Nord - Aeroport, potrivit comunicatului transmis de CFR.

Care este valoarea contractului



Potrivit CFR SA, noua cale ferată spre aeroport porneşte din zona de racordare (fosta Haltă Odăile) pe aproximativ 600 de metri, traseul continuă cu o zonă de consolidare, în lungime de 900 de metri, şi un viaduct de 1,52 kilometri, care supratraversează DN1, până la noua staţie de călători, de la Terminalul Sosiri Aeroportul Internaţional ‘Henri Coandă’. Pe întregul traseu a fost montată linia de cale ferată, constructorul executând în prezent ultimele lucrări de buraj şi profilare mecanică.

Proiectul „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional ‘Henri Coandă’ Bucureşti - FAZA I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroportul Internaţional ‘Henri Coandă’ Bucureşti” prevede construirea unei căi ferate simple pe o lungime de 2,95 km, cu trei podeţe, un viaduct de 1,52 km lungime (37 de pile şi o culee) care supratraversează DN1 şi o staţie CF, cu linie dublă, la Terminalul T1.

Valoarea contractului este de 398,1 milioane de lei. Sursa de finanţare o constituie fondurile europene nerambursabile.

Cât au durat lucrările



Linia este prima construcție feroviară din țara noastră de după Revoluție.

Lucrările la tronsonul care leagă Gara de Nord de aeroport au durat aproape un an de zile.

Sunt aproape 20 de kilometri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă, însă doar trei au fost construiți de la zero plus un pasaj de aproape un kilometru, care trece peste DN1. Este prima lucrare de acest tip din ultimii 30 de ani, însă pe noua linie va circula un tren neelectrificat, adică un automotor cunoscut sub numele de Săgeata.

Trenul care va circula pe ruta Gara de Nord - aeroportul Otopeni e vechi de 15 ani, dar este cel mai nou din țara noastră. Avem patru stații de mers cu el și n-ar trebui să facem mai mult de 20 de minute.