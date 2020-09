Când începe să circule trenul Gara de Nord - Aeroportul Otopeni. E prima cale ferată nouă din ultimii 36 de ani

Președintele, premierul și ministrul Transporturilor au participat luni la teste, pe ruta care leagă Gara de Nord de aeroportul Henri Coandă.

Linia este prima construcție feroviară din țara noastră de după Revoluție. Ca să poată lua cu adevărat trenul de la aeroport, pasagerii mai trebuie să aștepte până în decembrie.

Sunt aproape 20 de kilometri între Gara de Nord și aeroportul Henri Coandă, însă doar trei au fost construiți de la zero plus un pasaj de aproape un kilometru, care trece peste DN1. Este prima lucrare de acest tip din ultimii 30 de ani, însă pe noua linie va circula un tren neelectrificat, adică un automotor cunoscut sub numele de Săgeata.

Trenul care va circulă pe ruta Gara de Nord - aeroportul Otopeni e vechi de 15 ani, dar este cel mai nou din țara noastră. Avem patru stații de mers cu el și n-ar trebui să facem mai mult de 20 de minute.

Toate aceste lucruri se vor întâmpla însă abia din decembrie. Până atunci, doar oficialii au avut ocazia de a testa noua rută.

Citește și Bărbat călcat de tren în Ploiești. Ce făcea bătrânul de 60 de ani pe calea ferată

Klaus Iohannis, președintele României: „Am participat astăzi la un test pe singura linie nouă de cale ferată, construită, atenție, nu din `89 încoace, din `84 încoace."

Ludovic Orban, premierul României: „Ideea acestui transport s-a născut în mandatul meu de ministru al Transporturilor. Sigur că și pentru acest proiect ar trebui să treacă 12 ani.”

Lucian Bode, ministrul Transporturilor: „Avem ca obiectiv începând cu 12 dececembrie, odată cu noul mers al trenurilor, călătorii să poată merge pe cei 19 km în 17 minute.”

Constructorii spun că mai au de făcut doar rețeaua de semnalizare și cea de automatizare. Lucrările la tronsonul care leagă Gara de Nord de aeroport au durat aproape un an de zile, iar construcția a costat 398 de milioane de lei. În planurile inițiale însă, ar fi trebuit să existe și un metrou care să ducă turiștii la Otopeni. Și totul trebuia să funcționeze până la începutul Campionatului European, adică în iunie. Noroc că s-a amânat.