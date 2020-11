Trenul între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni va circula cu călători din 12 decembrie

Conexiunea feroviară între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni va fi finalizată în decembrie.

Anunțul a fost făcut, marţi, de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la prezentarea bilanţului după un an de guvernare, adăugând că trenul va circula cu călători pe acest tronson din 12 decembrie, transmite News.ro.

„Am revitalizat proiectele feroviare din zona metropolitană a Bucureştiului. Primul pachet de proiecte va fi finalizat în luna decembrie acest an şi mă refer la conexiunea feroviară între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni prin modernizarea liniei de cale ferată între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni, cu cele două contracte, realizarea racordului de cale ferată la Terminalul 1, cei 3 km de racord nou, şi dublarea liniei între Mogoşoaia şi Baloteşti pe cei 7,8 km”, a spus ministrul Bode.

De altfel, noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare la data de 12 decembrie.

„Mi se pare extrem de mult 50 de minute între două curse (între Gara de Nord şi Otopeni, n.r.), CFR SA aşteaptă oferte, aşteaptă solicitări pentru trasee din partea operatorilor. Înţeleg că sunt deja solicitări şi de la stat (CFR Călători) şi de la privat, cu cât mai mulţi, cu atât mai bine. Noi avem posibilitatea pe cei 7,8 km în două staţii să creăm un timp de aşteptare pentru ca trenul care pleacă din Gara de Nord spre Otopeni să poată să treacă spre Otopeni şi cel care vine spre Gara de Nord să aştepte în staţie şi să poată să ajungă la Gara de Nord şi invers. Aceste elemente le-am discutat cu CFR SA. Aştept undeva 2-4 decembrie recepţia la terminarea lucrărilor şi în proximitatea datei de 12 decembrie vom ştii exact câţi operatori îşi doresc să realizeze aceste curse şi vom la ştii la ce interval de timp. Sunt îndeplinite condiţiile tehnice pentru ca cei 19,5 km să fie parcurşi undeva în 15-17 minute”, a explicat ministrul Lucian Bode.

Sectorul Aerian

Pe sectorul aerian, ministrul spune că a deblocat “Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” şi a accelerat implementarea proiectului de Reabilitare şi refuncţionalizare interioare Corpurile A, B, Rotondă Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa.

Pentru implementarea Programului strategic AIHCB s-a alocat de la bugetul de stat pentru anul 2020 suma de 358,2 milioane lei pentru susţinerea efortului financiar în vederea exproprierii terenurilor necesare realizării obiectivului de interes naţional.

„Am susţinut sectorul aerian prin adoptarea unor măsuri financiare de tip suport pentru companii şi pentru aeroporturi”, spune oficialul.

Au fost aprobate totodată scheme de ajutoare de stat sub forma garanţiilor de stat pentru Tarom şi Blue Air pentru compensarea pierderilor cauzate de pandemia COVID-19.

A fost acordat şi un ajutor de stat, sub forma subvenţiei de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Aeroportului Internaţional Traian Vuia Timişoara, pentru acoperirea pierderilor generate de COVID 19, Comisia Europeană a autorizat acordarea acestui ajutor, în valoare de 4,77 milioane lei (987.744 euro).

S-au acordat ajutoare de stat aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 - 3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea consiliilor judeţene, pentru pierderile înregistrate ca urmare a pandemiei COVID-19- Cluj, Sibiu, Bacău, Iaşi şi Craiova.

În ceea ce priveşte portofoliul de proiecte pe cele patru aeroporturi, cele mai importante proiecte în implementare pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Henri Coandă (AIHC), cu excepţia Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, totalizează peste 154,62 milioane lei şi includ: modernizarea pistei de aterizare 2, modernizare Sistem Parcări AIHCB, reabilitare şi reorganizare reţele termice exterioare şi racordarea acestora la centrala termică Centrală Termică nr. 1 la AIHCB.

Proiectele în implementare pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Timişoara - Traian Vuia totalizează 232,7 milioane lei (construire terminal plecări curse externe, achiziţie autospeciale PSI şi sistem integrat pentru controlul de securitate (achiziţie echipamente) la care se adaugă un proiect în implementare (construire terminal sosiri curse externe cu un stadiu de 75% în valoare de 30,35 milioane lei), în total 263,08 milioane lei.

Proiectele în implementare pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa totalizează 146,44 milioane lei (creşterea securităţii şi siguranţei traficului de pasageri (achiziţie echipamente securitate şi siguranţă), upgrade balizaj luminos pista decolare/aterizare, sistem de supraveghere video, control acces la aeroport, creşterea siguranţei traficului de pasageri prin achiziţie echipamente siguranţa aviaţiei).

Proiectele în implementare pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Avram-Iancu Cluj- Napoca cu finanţare europeană, procedură derulată prin DGOITMTIC, sunt în valoare totală de 261,841 milioane lei (cale de rulare paralelă cu pista, echipamente de detecţie explozibil, echipamente scanare bagaje de mână).

Sectorul Naval



Au fost încheiate contracte de finanţare din fonduri europene pentru dezvoltarea portului Isaccea, reabilitare şi modernizare infrastructură portuară (aprilie 2020). Contractul are o valoare de 4 milioane euro; Dezvoltarea portului Tulcea Etapa I (iulie 2020), contractul are o valoare de 13 milioane euro; Proiect Platformă Multimodală Galaţi Etapa II - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară (septembrie 2020), contractul are o valoare de 12 milioane euro.