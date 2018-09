Cât trebuie să scoateți din buzunar pentru un prânz în cadrul Bucharest Street Food

Cel mai mare festival de mâncare stradală al sezonului din Europa a început, joi, în capitală.

Bucharest Street Food se anunță de fapt drept carnaval: vizitatorii sunt așteptați nu doar cu sute de variante din gastronomia rapidă, ci și cu demonstrații culinare și concerte, până seara târziu.

Turist: "Mâncăm o paella de la mama ei."

Reporter: "Cat aţi dat pe ea?"

Turist: "25 de lei."

25 de lei costă 5 arrosticini, făcute cu berbecuţ de Sibiu. Sunt frigărui din carne de oaie exclusiv, este o reţetă adusă din Italia.

Am încercat carne din Noua Zeelandă, să vedem diferenţe de gust şi am ajuns la concluzia că tot carnea noastră e de departe cea mai gustoasă.

Citește și Cele mai iuţi preparate din lume. Ce se întâmplă atunci când consumăm capsaicină

Tocmai din Germania au venit crenvurştii şi cârnaţii căraţi, iniţial, în geamantan.

Vânzător: "Am cumpărat o valiză mare, am umplut-o cu tot ce am găsit interesant, am adus-o în ţară şi vreo 2-3 luni am degustat la ei până când ne-am hotărât care e mai bun."

La festival, se vând cu 25 de lei. Cartoful nu mai o garnitură umilă, ci piesa de rezistenţă. Preţul unui cornet cu bărcuţe de cartofi, în care îşi fac uşor loc sosul cheddar şi de usturoi, maioneză şi telemeaua de la 16 la 20 de lei.

Sunt peste 100 de camionete cu mâncare, zeci de bucătării ale lumii, de la cele naţionale, europene, nord şi sud-americane, la noi stiluri gastronomice, urban, fusion şi molecular.

Toate şi-au trimis reprezentanţii pe stradă. Acest mod de a-ţi hrăni şi trupul şi curiozitatea, este, deşi rapid, destul de elaborat. Dar nu este ieftin. Pentru un prânz cu ceva de băut pregătiţi cel puţin 30 de lei.

28 de lei costă un wrap picant, cu carne de curcan şi de vită, caşcaval şi verdeţuri.

Vânzător: "Conţine o lipie aromatizată, făcută acasă".

Reporter: "Acasă la cine?"

Vânzător: "La restaurantul nostru fix din Sighişoara."

Şi iată şi un posibil final, care să încoroneze opera:

Vânzător: "Aici este un mix de banană, mentă, mango şi suc de mere. Baza este granola, cereale coapte, ovăz cu mix de floarea soarelui şi seminţe de dovleac."

Mai plătim aşadar încă 16 lei. Nu uitaţi totuşi că există o taxă de intrare la festival: 29 de lei pe zi. Până la ora 14, accesul e gratuit.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!