”Astăzi, 30 mai, în jurul orei 10:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Botoşani au fost sesizaţi cu privire la faptul că în incinta Unităţii de Primiri Urgenţe Botoşani, un bărbat provocă scandal şi ar fi distrus o imprimată. Poliţiştii care s-au depalsat la faţa locului au identificat persoana la care se făcea referire, un barbat de 37 de ani”, anunţă, sâmbătă, IPJ Botoşani.

Potrivit sursei citate, bărbatul prezenta o leziune la nivelul capului şi era nemulţumit de faptul că nu i-au fost acordate îngrijiri medicale în regim de urgenţă.

”Nu au fost provocate alte distrugeri cu excepţia imprimantei, iar până în acest moment nu au fost sesizate alte fapte si nici nu a fost depusă vreo plângere cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, precizează Poliţia.

Cercetările sunt continuate pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere.