Castelul Teleki, transformat din ruină în centru cultural. S-au investit cinci milioane de euro

Renovarea a costat aproximativ 5 milioane de euro, mare parte din fonduri europene.

Castelul Teleki, din Posmuş, s-a transformat din ruină într-o construcţie demnă de admirat, sub ochii localnicilor. Transformarea a durat patru ani.

Localnică: „L-am văzut și cum a fost și acum, pare totul schimbat, pentru turiști e super, mai ales că aici e un stejar din 1406, eu am copilărit aici. Foarte frumos, a meritat tot efortul.”

Schimbarea a fost posibilă cu fonduri europene, guvernamentale și din bugetul local, în valoare de aproximativ 25 de milioane de lei.

Localnic: „Era în paragină clădirea, geamuri sparte, acoperișul era dezastru, ploua înăuntru, nu se ocupa nimeni de acest castel, dar cu aprobarea investițiilor s-a făcut ceva frumos.”

Castelul are cinci corpuri, unde va funcţiona în curând un centru cultural. Aici vor avea loc ateliere de creație artistică și expoziții. În plus, ansamblul are acum o bibliotecă și o sală de conferințe.

Virgil Mureșan, istoric: „Ea datează ca fundament undeva între 1650-1652, când viitorul cancelar al Transilvaniei, Mihali Teleki obține acest domeniu, urmașii săi reușesc în secolul 18 să înceapă construcția acestui edificiu.”

Cei implicați în proiectul de reabilitare spun însă că mai este de lucru până când domeniul își va atinge potențialul maxim.

Alexandru Gavrilaș, directorul muzeului Județean Bistrița-Năsăud: „Mai sunt în jur vreo 15 hectare pe care va trebui să le împrejmuim, avem două lacuri, administrarea nu va fi deloc simplă”

Ioan Cifor, primarul comunei Șieu: „Sperăm ca locuitorii să se bucure de potențialul acesta turistic, să se dezvolte niște pensiuni, niște puncte gastronomice pentru vizitatori, dacă nu se intervenea în cel mai scurt timp. Se radea de pe fața pământului.”

În viitor, Castelul Teleki va găzdui şi concerte și activități în aer liber pentru iubitorii de istorie și natură.

11-09-2022 08:38