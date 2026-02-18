Din această cauza, utilajele de deszăpezire au ajuns foarte greu la oameni sau deloc.

Mai multe cartiere din jurul Bucurestiului au fost miercuri niște insule rupte de lume, înghițite de zăpadă. Oamenii s-au descurcat așa cum au putut să iasă la drumul principal însă cu pierderi.

Un șofer a rămas fără bara mașinii după ce a insistat să treacă prin nămeți.

Șofer: „Am forțat în zăpadă și a tras-o”.

Corespondent PRO TV: „Pe un drum public din cartierul Greenfield, pe alocuri zăpada trece de genunchi. Până la această oră niciun utilaj nu a trecut prin zonă. Zăpada a fost tasată de câțiva șoferi care s-au aventurat. Unii însă nu au reușit, o mașină a rămas blocată și a fost abandonată pe unul dintre sensuri”.

Cătălin Diaconescu - Președintele federației Greenfield Băneasa: „Locuitorii sunt izolați. Cartierul a fost absolut blocat, nu a reușit nimeni să iasă în primele ore ale dimineții, abia acum încep să iasă. E groaznic ce se întâmplă, nici măcar pe singura care le acces pe care o avem, autoritățile nu reușesc să ne asigure accesul”.

Mamă cu copil: „Mergem la magazin pe jos, vom face două ore”.

Singurul utilaj care a ajuns în zonă aparține școlii din cartier.

Locuitor: „Nu au băgat niciun plug nimic. Noi facem că e școala noastră și facem în curtea școlii. Cine a avut 4x4 a mers, cine nu, a rămas de i-am împins pe aici”.

Locuitor: „N-a ajuns nici STB-ul, noi nu am reușit să ieșim cu mașina, am rămas acasă astăzi efectiv”.

Situația s-a repetat în multe alte părți.

Corespondent PRO TV: „Mă aflu într-un cartier rezidențial de la marginea Bucureștiului, unde miercuri dimineață a fost foarte dificil de ieșit. Tocmai am vorbit la telefon cu un locatar care mi-a spus că a făcut până în București 2 ore, pe o distanță de 20 de kilometri”.

Pe străzi s-au format șanțuri, iar spre prânz s-a trecut clasic la lopată. Nici din Ilfov nu au ajuns miercuri mulți în București.

Corespondent PRO TV: „Străzile din Otopeni sunt mai degrabă un patinoar, nu e deloc greu să aluneci. Câțiva șoferi și au făcut curaj, și-au scos mașinile din curți, au încercat să treacă pe aici, au format și câteva culoare, însă se alunecă foarte tare, nu a trecut nicio mașină de deszăpezire pe aceste străzi”.

După prânz soarele a făcut treaba oamenilor și a înmuiat zăpada din cartierele rezidențiale, însă mulți dintre localnici s-au întâlnit pe DN1 sau pe centură unde s-au creat blocaje.

Corespondent PRO TV: „În Otopeni, pe DN1 sunt coloane de mașini pe ambele sensuri de mers. Traversarea orașului poate dura mai bine de 40 de minute, pentru că sunt momente în care șoferii nu înaintează. Chiar și ambulanțele se strecoară cu greu prin coloană''.

Și pe centura Capitalei, în zona Bragadiru, circulația a fost oprită pentru câteva ore.