Cod roșu de inundații, în Brașov și Covasna. 6 drumuri naționale, blocate. Carmen Dan: „20.000 de angajați ai MAI, pe teren”

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a convocat comandamentul de inundații cu autoritățile locale din județele aflate sub avertizări meteorologice de ploi abundente.

Comandamentul a fost convocat pentru ora 10.00, în sistem de videoconferință, la sediul MAI.

„Vreau ca prefecții să avertizeze în continuare populația și să analizeze dacă este necesar să trimitem ajutoare din rezervele de stat pentru populație. Această evaluare a pagubelor vă solicit să o faceți în regim de urgență, imediat ce situația o va permite. Vreau să rețineți că MAI acționează în teren de peste 72 de ore, cu toate forțele pe care le are la dispoziție. Media zilnică a celor care intervin depășește 15.000 de oameni. La această oră sunt în teren peste 20,000 de oameni, de la toate structurile - pompieri, jandarmi, poliție. Toți angajații sunt la serviciu. De joi, în mod succesiv, am trimis oameni din județele care nu au probleme în cele care sunt sub avertizare”, a spus ministrul de Interne într-o conferință de presă.

„Cu siguranță, va fi extins codul portocaliu, dar este posibil să fie extins și codul roșu în Covasna și Botoșani”, a precizat un reprezentant al INHGA.

Secretarul de stat Raed Arafat: „După video-conferință o să mă deplasez personale pentru zona Covasna, Bacău, Brașov. În comuna Farcașa, Neamț, am decis să evacuăm 130 de persoane și există risc ca situația să se agraveze. Am decis să evacuăm pentru că ar putea să se agraveze. Acum evacuăm 130 de persoane din două sate din Covasna, după ce s-a rupt digul de pe râul Târlău. Mai departe, forțe suplimentare suntem pregătiți să trimitem. Stații de potabilizare a apei sunt pe teren. Zonele care pot fi izolate și afectate, îi rog pe prefecți să evacueze pacienții dializați și gravidele din timp, mai ales că nu putem folosi mijloacele de intervenție aeriene la acest moment”.

Coduri de ploi și inundații

Decizia ministrului de Interne vine în contextul în care meteorologii au emis, vineri un cod galben de ploi torențiale, care va fi în vigoare până duminică dimineața la ora 06.00.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei și Maramureșului, precum și în jumătatea de nord a Munteniei și în zona montană a Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și izolat grindină.

Prin acumulare sau în intervale scurte de timp se vor înregistra cantități de apă de peste 25 l/mp și izolat 40…50 l/mp, informează ANM.

Totodată, un cod portocaliu de ploi abundente este în vigoare până sâmbătă, la ora 23.00. Astfel, local în Moldova, precum și în zona Carpaților Orientali și Meridionali temporar va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 50 l/mp și izolat 60…70 l/mp.

Până la ora 14.00, în județul Hunedoara (zona de munte de peste cota 1800 m) și județul Caraş-Severin (zona de munte de peste cota 1800 m) se vor semnala : intensificări ale vântului care vor atinge și depăși la rafală 90-100 km și posibil ceață.



Totodată, Institutul Național de Hidrologie a emis un cod roșu de inundații, valabil până la ora 18.00, în județele Brașov și Covasna.

Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de pericol pe râurile din bazinele hidrografice: Târlung – bazin mijlociu şi inferior, județele Braşov şi Covasna.

Drumuri blocate:

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare în bazinul inferior al râului Târlung, în zona de confluenţa cu râul Negru (zona localitӑţii Bӑcel).

Șase tronsoane de drum naţional cu circulaţia întreruptă:

►Judeţul Bacău

- DN11 Bacău – Oneşti, în zona localităţii Sănduleni (km 153+200 de metri);

►Judeţul Neamţ

- DN15 Borsec –Poiana Largului, pe raza comunei Poiana Teiului (între kilometrii 237+800 de metri şi 238+100 de metri);

Judeţul Vrancea

- DN2N, la Jitia (între kilometrii 53+300 şi 53+400 de metri);

►judeţul Harghita

- DN11B Cozmeni – Târgu Secuiesc, la km 23, în zona localităţii Casinu Nou;

►Judeţul Braşov

- DN73A, între localităţile Şinca şi Poiana Mărului (pe tronsonul kilometric 40 -42).

Două tronsoane de drum naţional cu circulaţia îngreunată:

►Judeţul Caraş –Severin

- DN57 Moldova Nouă – Oraviţa, în zona localităţii Radimna (între kilometrii 114 şi 117);

►Judeţul Suceava

- DN17 Suceava – Vatra Dornei, la km 214+500 de metri, în zona localităţii Frasin.

Patru drumuri judeţene cu circulaţia întreruptă:

►În judeţul Teleorman - DJ 546 Lița – Segarcea;

►În judeţul Suceava – DJ 174A, pe raza localităţii Broşteni şi DJ 177A, pe raza localităţii Doroteia;

►În judeţul Bacău - DJ 252B Răcătău de Jos – Pînceşti, pe tronsonul kilometric 25+100 - 27+200.

Două drumuri judeţene cu circulaţia îngreunată:

►În judeţul Prahova - DJ102I Valea Doftanei – Câmpina (kilometrul 34+200 de metri) şi DJ 101S Valea Doftanei - Secăria(kilometrul 1+ 300 de metri).

►În judeţul Botoşani, din cauza aluviunilor care au spălat terasamentul, circulaţia feroviară pe secţia de cale ferată 608 Iaşi – Dorohoi este întreruptă la km feroviar 85+500 de metri, între staţiile CF Truşeşti şi Dângeni. Se lucrează la repararea acestuia.

