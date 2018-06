Apă de 30 de centimetri pe străzile din Alba Iulia, după jumătate de oră de ploaie

Pro TV

Alba Iulia a semănat, vineri, mai degrabă cu un oraş lacustru. A plouat torenţial preţ de o jumătate de oră şi străzile s-au umplut de apă, în aşa fel încât părea că maşinile plutesc.

În intersecţii, şoferii au făcut, fără să vrea valuri, spre disperarea pietonilor, nevoiţi să se ferească de un duş nedorit în drum spre casă.

Mai multe cartiere din Alba Iulia au fost afectate, dar cele mai mari probleme au fost în zona Gării, unde străzile păreau nişte râuri, iar maşinile mai degrabă au înotat. Apa le-a trecut oamenilor de glezne, aşa că mulţi au preferat să se descalţe.

Femeie: „Prin apă, se vede. În apă până la genunchi, asta e. 15 minute, nu cred că a durat mai mult."

Femeie: „Dezastru, a plouat foarte, foarte tare."

Iar pentru unii dezastrul a continuat şi acasă. Pentru un bărbat, este a treia oară în două săptămâni când scoate apa din apartament cu motopompa.

Bărbat: „Noi am băgat pompa de am scos... A ieşit din canalizare în sus, a fost aici plin de apă ca acum. Am scos cu pompa aia mică. Ce să fac, dăm afară parchetul."

Dealtfel, vineri, pompierii au intervenit pentru a scoate apa din 30 de curţi, pivniţe şi subsoluri.

Femeie: „Din cauza canalelor, debitul mare de apă. A plouat torrential, Doamne, fereşte!"

Bărbat: „30 de centimetri, cam aşa îi. A fost mai mare, dar s-a tras un pic.”

Reporter: „Maşinile pot să treacă?”

Bărbat: „Nu pot, domnul de acolo a rămas în apă."

A turnat cu găleata şi în Vâlcea. Iar în sudul judeţului, aflat sub cod galben de ploi, răul din localitatea Roșiile a ieşit din matcă şi a inundat locul unde se desfăşoară târgul anual al comunei. Apa, care atingea o jumătate de metru, a năvălit în cele 25 de corturi şi n-a ocolit nici caruselul, nici cele 12 autoutilitare parcate în zonă.

