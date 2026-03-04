De vină ar fi precipitațiile însemnate din ultima perioadă, spun autoritățile care caută soluții pentru sinistrați.

Dealul Grădiștei, aflat la intrarea în Slatina, a început să se miște azi-noapte. Grămezi mari de pământ au luat-o la vale spre casele oamenilor. Acoperișul unei construcții s-a prăbușit, iar o altă locuință a rămas fără un perete.

Localnic: „Începând de sâmbătă a început să cadă efectiv malul. S-a surpat. Prea multe ploi, zăpezi. Normal că pleacă la vale.”

Mario de Mezzo, primarul orașului Slatina: „Nu au mai fost căderi de apă de nivelul acesta de mai bine de 10 ani.”

25 de oameni au fost scoși în grabă din zona afectată. Printre ei și nouă copii.

Unii au dormit într-un microbuz al pompierilor, alții s-au refugiat la rude.

Localnică: „Toată strada este în pericol, inclusiv oamenii de cealaltă parte.”

Localnic: „Unde să mă duc eu cu doi copii? Dacă aici durează trei-patru ani de zile, stau în containerul ăla trei-patru ani de zile.”

Miercuri, pe zi, ajutați de pompieri, sinistrații au încercat să își recupereze o parte din bunuri.

Iar mișcarea pământului pune în pericol din ce în ce mai multe case.

Emil Albotă, prefectul județului Olt: „Astăzi, pe lumină, evaluarea este un pic mai dramatică, în sensul că sunt mai multe case cu potențial de a fi supuse acțiunii alunecării de teren.”

Pe de altă parte, Dealul Grădiștei este înregistrat în Repertoriul Arheologic Național și orice intervenție asupra solului, fără supraveghere, este interzisă.

De aceea, spun autoritățile, nici nu ar exista autorizații de construcție pentru toate casele din zonă, afectate acum de aceste fenomene extreme.

În regiunea calamitată au fost montați mai mulți senzori care monitorizează cu ce viteză alunecă pământul.

Cei ale căror case au fost distruse vor primi un ajutor din partea primăriei. Municipalitatea caută un alt loc în care proprietarii afectați să-și poată construi – dacă dispun de fonduri – alte case.