Din primele informații, zilele trecute au fost observate fisuri în zid, aproape de turlă, dar, până să se ia măsuri, s-au năruit pereții.

Așa arăta Biserica Reformată din Cehu Silvaniei. Lăcașul de cult, vechi de peste 500 de ani, se află chiar în centrul orașului, într-o zonă intens circulată.

Turnul bisericii s-a prăbușit

Marți seară, puțin după ora 18, turnul înalt de aproape 40 metri s-a prăbușit, cu tot cu turla care adăpostea două clopote de câteva sute de kilograme. Doar norocul a făcut ca muncitorii care lucrau la consolidarea lăcașului de cult să fi terminat programul.

Zoltan Szilagi, preot: „Eram la parohie și, când am ieșit, era totul căzut aici, pe drum, pe trotuar și pe șosea."

În momentul prăbușirii, în zonă trecea o polițistă, care se îndrepta spre secția aflată în apropiere. Femeia s-a speriat de zgomotul puternic și a încercat să se îndepărteze, dar, chiar și așa, a fost rănită.

Bucățile din clădire au acoperit o mașină și au blocat drumul. Mai multe echipaje de urgență au intervenit pentru a se asigura că nu există victime, sub dărâmături.

Corespondent PROTV: „E o distanță de aproximativ 10 metri de la clădire până aici, pe trotuar. Iar după prăbușire, bucățile mari de beton și cărămidă au ajuns chiar și mai departe, pe carosabil."

Biserica este monument istoric de grupă A, de valoare națională și se află în șantier din luna octombrie a anului trecut. Proiectul de reabilitare, care costă 10 milioane de lei, este finanțat de Ministerul Culturii.

Care ar fi cauza prăbușirii

Cirpian Aurelian Antișan, primarul orașului: „Acel turn avea 2 clopote care produceau vibrații și nu știu cât ar fi rezistat în timp, în picioare."

Potrivit firmei de proiectare, turnul avea pe exterior un strat foarte gros de tencuială din ciment, iar în interior s-ar fi format umezeală. De aici a plecat totul.

Dorotya Mocoi, reprezentant firma de proiectare: „A menținut în interiorul zidului o umiditate foarte ridicată, care a condus la macerarea mortarului."

Vineri, după ce au dat jos stratul, muncitorii au observat primele fisuri în pereți, care ar fi părut că se extind. Reprezentanții firmei susțin că urmau să monteze grinzi de sprijin, dar evenimentul i-a luat prin surprindere. Poliția a deschis o anchetă pentru distrugere din culpă și nerespectarea normelor legale de sănătate și securitate în muncă.