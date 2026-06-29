În Capitală, un tânăr de 19 ani a murit înecat în lacul Tei. Iar pompierii din Satu Mare au scos fără viață din apele Someșului un copil de opt ani venit la scăldat.

Asta în timp ce salvatorii din Brașov caută trupul unui bărbat care a vrut să-și salveze fiul din Olt.

Duminică seară, puțin după ora 18:00, un apel la 112 anunța că un tânăr care înota în lacul Tei din Capitală s-a înecat.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei care au văzut întregul incident ne-au spus că, înainte să ajungă aici pompierii SMURD și scafandrii, un martor a încercat să îl salveze pe tânăr și a sărit în apă după el. A fost însă în zadar. Acesta s-a rănit la picior și a avut nevoie de îngrijiri medicale.”

La fața locului au ajuns scafandri, care, după 20 de minute, au găsit trupul băiatului. Timp de aproape două ore, medicii au încercat să-l resusciteze pe tânăr.

Ștefan Eduard, purtător de cuvânt ISU București-Ilfov: „Din păcate, după eforturi intense, persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare.”

Potrivit polițiștilor, băiatul era împreună cu prietena sa. Până în acest moment, nu există indicii care să arate că moartea ar fi fost premeditată. Cazul a ajuns pe masa procurorilor.

O ieșire la scăldat s-a terminat tragic și în județul Satu Mare. Pompierii au scos din râul Someș un copil de opt ani care a suferit un stop cardio-respirator. Nu a mai putut fi salvat.

În județul Brașov, un bărbat s-a înecat într-un baraj de pe râul Olt, iar trupul său este căutat de autorități.

Împreună cu o rudă, a sărit în apă ca să-și salveze copilul, care a mers acolo să facă baie. La mal s-au întors doar fiul și unchiul său.

Imediat, a fost mobilizare de forțe. Pompierii au căutat trupul bărbatului inclusiv cu un sonar și o dronă subacvatică.

Din aer, un elicopter SMURD a survolat zona. Doi scafandri din Sibiu și Covasna s-au alăturat căutărilor.

În momentul tragediei, mai multe persoane se scăldau în acumularea formată pe Olt, deși acest lucru este interzis.

Iar în Botoșani, un adolescent de 16 ani este în comă avansată, după ce a intrat să facă baie în iazul din Guranda.

Cei de pe mal au văzut că este în pericol. Băiatul a fost adus la mal de un angajat de la ISU și de fiul său de 20 de ani, student la Academia de Aviație din Brașov.

Tatăl și fiul l-au resuscitat pe tânăr, ajutați de un polițist.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU: „Ulterior, la fața locului a sosit un echipaj din cadrul SAJ, precum și ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD, care au continuat resuscitarea, iar băiatul a fost transportat la spital cu puls.”

Băiatul a fost transportat cu un elicopter la Iași. Medicii luptă să-i salveze viața.