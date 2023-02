Camelia Donțu, interviu cu consilierul lui Zelenski: „Vom pune capăt războiului și ne-am dori ca românii să rămână cu noi”

Camelia Donțu: Președintele Biden s-a aflat luni în vizită la Kiev. Ce înseamnă acest lucru pentru Ucraina?

Mykhailo Podolyak: Această vizită a președintelui american pune în sfârșit capăt istoriei numite „marele război european”. Președintele Biden a remarcat că Federația Rusă sau Putin nu mai reprezintă un subiect de politică globală. În al doilea rând, președintele Biden a menționat că Ucraina va avea sprijinul deplin al lumii democratice în ansamblu, inclusiv al Statelor Unite și al Uniunii Europene, în ceea ce privește încheierea corectă a războiului. Iar sfârșitul corect al războiului, și Biden a subliniat-o încă o dată, este ca Federația Rusă să piardă. Iar în al treilea rând, este un aspect important, și anume că Ucraina va primi tot ce are nevoie pentru a duce acest război la bun sfârșit. Care sfârșit este o înfrângere a Federației Ruse.

Cand credeți că veți primi următoarea tranșă de arme promise de Occident?

Primim (acest ajutor) în mod constant. Vrem doar să accelerăm viteza cu care obținem cele necesare pentru această etapă, să actualizăm subiectul legat de volumul livrărilor. Așa că astăzi vorbim despre creșterea livrărilor de muniție de calibru 155 sau dacă există obuze de calibru 152 sau 122. Acest lucru este foarte important pentru această etapă a războiului, deoarece Rusia folosește cantitatea maximă de armament. Și pentru distrugerea sa eficientă avem nevoie de anumite cantități de obuze. În al doilea rând, accelerăm acordurile privind rachetele cu rază lungă de acțiune – cele de 150 km și mai mult. Acest lucru e necesar pentru a reduce cu 30-40% eficiența de luptă a armatei ruse la distanță, adică în locurile în care toată această resursă este concentrată. Am început deja să primim toate acestea, dar vrem totuși să grăbim procesele de obținere a vehiculelor blindate, pentru a sparge fortificațiile din teritoriile ocupate și a pătrunde în ele, pentru a le elibera.

Ce credeți că pregătește Rusia, la un an de la invazie?

Cu siguranță, Rusia este o țară previzibilă și va folosi următoarele zile pentru a provoca anumite - să zicem - daune cu rachete Ucrainei. Ei pot folosi ceea ce a rămas din rachetele lor de croazieră, balistice, supersonice pentru a crea impresia că Rusia are anumite resurse pentru a distruge infrastructura civilă, infrastructura critică, civilii, centrul orașului marilor orașe, șamd. Și au nevoie de asta, în primul rând, pentru componenta informațională (a confruntării). În al doilea rând, ca să proiecteze ideea de teamă întregii lumi – “vom ucide ucraineni, și o să vă fie frică de noi”. Asta va face Rusia zilele acestea. De asemenea, vor mai fi câteva declarații, va fi o intensificare a luptelor în estul țării - totul este clar pentru noi, vedem toate acestea, ne așteptăm și suntem pregătiți pentru asta.

La ce să ne așteptăm pe front, zilele următoare?

Nu vorbim despre intenţiile tactice operaţionale ale ruşilor. Vedem asta din informațiile pe care le avem de la serviciile secrete și reacționăm la ele. Dar dacă te referi la zvonurile despre o altă mare invazie - aceasta este cel mai probabil doar o parte a războiului informațional, în primul rând pentru a speria Europa că (Rusia) va ataca din direcții diferite. Dar astăzi Rusia nu are suficiente resurse pentru asta. Rusia a pierdut practic armata profesionistă, a pierdut o mulțime de vehicule blindate și aviație militară. Pierde o mulțime de obuze de diferite calibre. Cu siguranță - armata Rusiei nu mai este aceeași ca la începutul invaziei din Ucraina. Vedem unde și ce fac, suntem pregătiți. De exemplu, nu vedem activitate în Nord, principalele evenimente se dezvoltă acum în direcțiile Donețk, Luhansk și Zaporojie. În ceea ce privește direcția de Sud, nu vedem activitate militară activă, dar vedem încercări ale Rusiei de a provoca lucrurile la nivel informativ.

Vladimir Putin a spus, în discursul său din Parlament, că Vestul e cel care a declanșat războiul...

Mi se pare de-a dreptul amuzant. Vreau să înțelegeți ce s-a întâmplat azi și ieri, deoarece ar trebui considerat ca un întreg. Astăzi, Putin a arătat că nu este un subiect al politicii globale. El a arătat că nu înțelege ce se întâmplă și că nu trăiește în lumea reală. A anunțat că Rusia se va închide de lume, și nu are rost să comunici cu o astfel de Rusie până nu va suferi o anumită transformare. Putin a folosit retorica clasică a Uniunii Sovietice din anii 70 și 80 pentru a declara că „întreaga lume este împotriva noastră, că întreaga lume a inițiat un fel de război”, în ciuda faptului că Rusia e cea care a atacat un stat suveran, și nimeni nu a atacat Federația Rusă. Adică și-a demonstrat irelevanța și inadecvarea. Mai mult, este surprinzător pentru noi că lumea a văzut asta abia acum, pentru că noi l-am văzut și l-am înțeles pe Putin și acum un an, și acum cinci ani. Iar în al doilea rând, ne-a anunțat că Rusia va muri de o moarte lungă și lentă, fără comunicare cu majoritatea lumii democratice.

Tot Putin a susține că poporul ucrainean e ținut ostatic de regimul de la Kiev și de “stăpânii săi occidental”. Cum comentați?

Sigur că m-aș putea folosi de reputația unei persoane care poate oferi o evaluare persoanelor instabile mintal. Din păcate, nu am asemenea calificări. (n.r.- Podolyak este absolvent de Medicină). Totuși, din punct de vedere politic, o astfel de teză subliniază încă o dată faptul că astăzi Putin nu este o persoană care gândește obiectiv. Spune lucruri absolut nebunești. De un an se desfășoară un război pe scară largă, și dacă societatea și statul nu ar fi fost consolidate, țara nu ar fi supraviețuit. Este evident. În al doilea rând, el vede cu siguranță cum oamenii săi distrug populația civilă, care face o rezistență eficientă, inclusiv în teritoriile ocupate. Cu siguranță nu există un guvern marionetă aici. Pentru că, spre deosebire de Federația Rusă, noi avem democrație, avem concurență politică și avem alegeri libere. Exact ca voi! Desigur, în lumea democratică există acorduri și dialog, spre deosebire de regimurile autoritare, în care există doar o ordine și constrângerea ce vine odată cu ea. Prin urmare, desigur, Putin nu are absolut nicio idee cum este Ucraina, cum este lumea modernă în ansamblu. Toate acestea arată că Putin este o persoană needucată de la care nu vei afla niciodată nimic. Prin urmare, astăzi, după acest discurs al lui Putin - merită înregistrat asta - nu vor exista negocieri cu oameni care percep inadecvat realitatea, lumea înconjurătoare și nu înțeleg unde se află. Așa că, desigur, Putin spune lucruri absolut nebunești din când în când, și ne place! Am spus un lucru paradoxal, dar ne place, pentru că demonstrează concludent că nu are rost să vorbim despre lucruri serioase cu o astfel de persoană. Pentru că Rusia nu va adera la niciun tratat, nu va adera la dreptul internațional modern și nu va adera la valorile umaniste ale lumii moderne.

“Marea majoritate a poporului nostru sprijină acțiunile noastre de eliberare a Donbasului”, spune Putin. Cum comentați?

Putin nu are un “popor al nostru”. El vorbește de prima etapă a războiului, care a început în 2014, când a pus mâna pe o parte din teritoriul Ucrainei. Au ucis cetățeni ucraineni acolo, iar alții au fost deportați cu forța într-o țară sau alta, și a adus în această parte a teritoriului elemente criminale din Rusia. De aceea nu există oameni în Donbas despre care se presupune că ar fi protejații lui Putin. Există, așadar, prima etapă a războiului, care i-a permis să se pregătească pentru a doua etapă, timp de opt ani, să provoace și să bombardeze Ucraina. Iar astăzi are loc escaladarea războiului din 2014, la o dimensiune mult mai mare. Prin urmare, aș dori să subliniez că acest război trebuie să se încheie corect - Rusia trebuie să părăsească teritoriul suveran al Ucrainei, inclusiv Donbasul - acesta este un element cheie al finalizării războiului. Orice altă versiune a sfârșitului războiului ar însemna că Rusia își va continua expansiunea în anumite teritorii. Inclusiv teritoriile altor ţări. Prin urmare, aș dori să subliniez că este important, pentru securitatea Europei, ca Rusia să piardă.

Ce mesaj aveți pentru poporul român?

Sunt foarte atașat de România. Cred că e o țară care este în mod clar de partea Ucrainei. Voi, românii, înțelegeți cu siguranță natura acestui război și ce trebuie făcut pentru a transforma Europa într-un teritoriu sigur. Vreau doar ca românii să știe că avem o mare simpatie pentru ei, că nu suntem în război aici cu vreo Rusie abstractă. Că ne protejăm familiile, copiii, că vom ajunge cu siguranță la capăt, pentru că știm cine ne e alături. Iar dacă avem alături oameni ca românii – poți lupta pentru asta, trebuie să lupți și trebuie să mori pentru asta. Cu siguranță vom pune capăt acestui război și ne-am dori foarte mult ca românii să rămână cu noi până la capăt. De aceea, asta va rămâne scris în manualele de istorie ale țărilor noastre.

