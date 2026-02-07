Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în zonă. Atenţie, urmează scene cu puternic impact emoţional.

Tâlharii i-au pândit pe vârstnici şi i-au smuls bărbatului banii din mână, l-au împins și au fugit imediat cu o mașină. Cea care îl însoţea pe pensionar a început să strige disperată după ajutor și a sunat la 112.

Reporter: Îi cunoşteaţi pe cei care v-au atacat?

Viorel Nichita, victimă: „Vecinii mei”.

Reporter: Deci ştiau că veţi lua o sumă împrumut?

Viorel Nichita, victimă: „Cu o zi înainte mă făcuse la buzunar de două mii de lei” +

Reporter: Aţi avut banii în mână când i-a smuls?

Viorel Nichita, victimă: „Da, aici în buzunar. Ea ca să îmi salveze banii i-a luat, şi ăsta i-a dat un pumn în piept, i-a scăpat. Era normal.”

Corespondent PROTV: „Totul s-a întâmplat după ce bătrânul a ieşit de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, de aici împrumutase suma de 13.000 de lei. Bătrânul a fost observat şi urmărit pe această stradă care se afla într-o zonă intens circulată."

Întreaga sumă jefuită a fost recuperată

Poliţiştii au văzut imaginile surprinse de camerele de supraveghere şi i-au identificat rapid pe suspecţi. Este vorba despre o femeie de 26 de ani şi de un bărbat de 41.

Nadia Ilaș, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „Ulterior indivizii au plecat către Constanța ajutaţi de un complice, care i-a preluat cu maşina. Poliţiştii i-au localizat în scurt timp, asupra suspectului fiind găsită întreaga suma de bani sustrasă."

Locuitorii din Cernavodă sunt îngroziţi de cele întâmplate.

Localnici: „Aici zici că e tâlhărie la drumul mare ca să zic, nu e ceva normal să dai în cap la un om de munceşte o viaţă întreagă şi vine alţii să se pricopsească." (...)

„Nu-i normal. Păi cum? După ce că eşti amărât mai te şi jefuieşte. Să se ducă la muncă că sunt tineri”. (...)

„Mi se pare un lucru foarte grav în oraşul ăsta în care avem multe camere de supraveghere”.

Reporter: Cum e în oraş, vă simţiţi în siguranţă?

Bărbat: „Să zici că da, să zici că nu. Trebuie să te uiţi şi în stânga şi în dreapta să nu fii atacat"

Cei doi agresori au fost arestaţi pentru 30 de zile. Poliţiştii continuă cercetările în cazul bărbatului care i-a ajutat să fugă cu maşina. Acesta este acuzat de complicitate la tâlhărie calificată.