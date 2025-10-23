Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă

La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că dotarea cu astfel de echipamente intră în responsabilitatea fiecărei instituții. În multe locuri, însă, oamenii trebuie să prezinte o adeverinţă suplimentară pentru a demonstra la ce adresă locuiesc. Până acum autoritățile au emis peste 780.000 de cărți noi de identitate.

Reprezentanții MAI precizează că instituţiile sunt obligate prin lege să îşi ia echipamentele necesare pentru citirea buletinelor electronice.

Cătălin-Aurel Giulescu, Directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor: „Furnizorii de servicii, nu contează că sunt din zona privată sau din zonă publică, trebuie să-și modifice procedurile. În măsura în care sarcina de a-și achiziționa cititoare pentru cartea electronică de identitate este prea grea, le putem furniza și serviciul de interoperabilitate, pe care noi deja îl expunem și în ultimă instanță pot să apeleze la cetățean.”

Pentru ca oamenii să nu mai fie puși pe drumuri, autoritățile au lansat aplicația gratuită RoCEIReader care permite citirea datelor de pe telefonul personal. Cum ar fi adresa de domiciliu, de exemplu, care nu mai apare pe cărțile electronice de identitate.

Aplicaţia funcţionează atât în sistemul IOS cât şi pe Android.

Corespondent ProTV: „Până în acest moment, autoritățile au emis peste 780.000 de cărți electronice de identitate, din cele peste 795.000 de cereri preluate. Doar într-o singură săptămână a acestei luni, pe platforma de programare au fost înregistrare peste 37.000 de cereri, cele mai multe fiind înregistrate în București, Timișoara și Iași.”

Pentru că cererea de buletine cu cip rămâne mare de lună viitoare vor fi disponibile și ghișee mobile, care vor putea fi solicitate inclusiv de companii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













