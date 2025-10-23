Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă

Stiri actuale
23-10-2025 | 19:49
×
Codul embed a fost copiat

La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.

autor
Mădălina Stețco

Ministerul Afacerilor Interne precizează că dotarea cu astfel de echipamente intră în responsabilitatea fiecărei instituții. În multe locuri, însă, oamenii trebuie să prezinte o adeverinţă suplimentară pentru a demonstra la ce adresă locuiesc. Până acum autoritățile au emis peste 780.000 de cărți noi de identitate.

Reprezentanții MAI precizează că instituţiile sunt obligate prin lege să îşi ia echipamentele necesare pentru citirea buletinelor electronice.

Cătălin-Aurel Giulescu, Directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor: „Furnizorii de servicii, nu contează că sunt din zona privată sau din zonă publică, trebuie să-și modifice procedurile. În măsura în care sarcina de a-și achiziționa cititoare pentru cartea electronică de identitate este prea grea, le putem furniza și serviciul de interoperabilitate, pe care noi deja îl expunem și în ultimă instanță pot să apeleze la cetățean.”

Pentru ca oamenii să nu mai fie puși pe drumuri, autoritățile au lansat aplicația gratuită RoCEIReader care permite citirea datelor de pe telefonul personal. Cum ar fi adresa de domiciliu, de exemplu, care nu mai apare pe cărțile electronice de identitate.

Citește și
Fabrica armament
Se contruiește o nouă fabrică de armament. România devine un jucător important în industria globală de apărare

Aplicaţia funcţionează atât în sistemul IOS cât şi pe Android.

Corespondent ProTV: „Până în acest moment, autoritățile au emis peste 780.000 de cărți electronice de identitate, din cele peste 795.000 de cereri preluate. Doar într-o singură săptămână a acestei luni, pe platforma de programare au fost înregistrare peste 37.000 de cereri, cele mai multe fiind înregistrate în București, Timișoara și Iași.”

Pentru că cererea de buletine cu cip rămâne mare de lună viitoare vor fi disponibile și ghișee mobile, care vor putea fi solicitate inclusiv de companii.

Sursa: Pro TV

Etichete: buletine noi, aplicatie, birocratie, buletine,

Dată publicare: 23-10-2025 19:40

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Se contruiește o nouă fabrică de armament. România devine un jucător important în industria globală de apărare
Stiri actuale
Se contruiește o nouă fabrică de armament. România devine un jucător important în industria globală de apărare

România devine un nou centru strategic în industria globală de apărare. Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a anunțat construirea unei fabrici de obuziere în județul Dâmbovița.

ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control
Stiri actuale
ANPC, sub lupa Ministerului Economiei. Ce nereguli grave au fost descoperite de Corpul de Control

Ministerul Economiei a descoperit nereguli majore la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice
Stiri actuale
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice

Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
Stiri externe
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.

Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri
Stiri actuale
Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 23 Octombrie 2025

49:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28