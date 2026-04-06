Pasajul nu a mai fost reabilitat din 2009, iar roblemele identificate includ infiltrații, fisuri, armături corodate, dar și deficiențe la sistemele de drenaj, iluminat, scrie Primăria Municipiului Bucureşti.

Lucrările planificate

Proiectul vizează o modernizare completă a infrastructurii:

refacerea benzilor de circulație, a liniei de tramvai, trotuarelor și peroanelor din stații

reabilitarea pereților și zidurilor de sprijin

instalarea de platforme electrice pentru accesul persoanelor cu dizabilități

modernizarea instalațiilor electrice și a iluminatului public

montarea de panouri digitale de semnalizare

amenajarea zonei superioare, inclusiv a spațiilor verzi

Lucrarea va dura 28 de luni, din care patru pentru proiectare și 24 pentru execuția efectivă. În prezent, proiectul se află în faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, urmând procedura de licitație. Construit în 1987, pasajul are o lungime de 635 de metri.

Alte pasaje și poduri intră în reabilitare

Pe lângă Pasajul Victoriei, autoritățile anunță lucrări similare și la:

Pasajul Lujerului

Pasajul Bucur Obor

Podul Băneasa

„Toate cele trei au risc seismic grad V și au nevoie de lucrări serioase de reabilitare. Au fisuri și infiltrații, pereții și stâlpii de susținere sunt degradați”, a mai transmis primăria.

Intervențiile vor include:

demolarea și înlocuirea suprastructurilor existente

consolidarea infrastructurii și construirea unei noi structuri rutiere

refacerea carosabilului și a marcajelor

instalarea de sisteme moderne de iluminat și monitorizare a traficului

sisteme de detecție a incendiilor, în cazul pasajului Bucur Obor

„Durata lucrărilor variază în funcție de complexitate:

pentru Pasajul Lujerului este de 33 de luni;

pentru Pasajul Bucur Obor, 24 de luni;

pentru Podul Băneasa, 17 luni”.

În aceleași timp, lucrările la Planșeul Unirii au ajuns la un stadiu de 50% și ar urma să fie finalizate în primăvara anului viitor.

„Lucrarea, cu tot cu amenajarea parcului, estimăm că poate fi gata în primăvara anului viitor. Partea tehnică, având în vedere avansul pe care constructorii îl au, pe de o parte, şi faptul că există finanţare, mizăm să o închidem până la sfârşitul anului", a spus primarul Băluţă cu prilejul unei vizite efectuate pe şantierul de la Planşeul Unirii.

De la 1 mai, traficul rutier va fi deblocat la Hanul lui Manuc, iar toate drumurile provizorii vor fi desfiinţate, astfel încât pe acest tronson circulaţia rutieră şi pietonală vor reveni la normal, a mai anunţat el.