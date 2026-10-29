Vulnerabilitatea se afla în platforma pentru dezvoltatori „Google for Developers”. Prin manipularea cookie-urilor de sesiune, tânărul putea ocoli procesul de autentificare și executa propriul cod de programare. Vulnerabilitatea ar fi putut fi exploatată și de infractori cibernetici pentru a pătrunde în sisteme interne și a accesa date sensibile, notează Heute.

Recompensat cu 80.000 de euro

Köck a raportat imediat vulnerabilitatea către Google. Potrivit acestuia, problema a fost rezolvată în decurs de una până la două zile.

La doar câteva săptămâni după raportare, tânărul a primit recompensa, cea mai mare sumă încasată de el până acum pentru descoperirea unei vulnerabilități informatice, respectiv 80.000 de euro.

Austriacul a început să programeze încă de la vârsta de 13 ani. În prezent, lucrează ca hacker etic, căutând în mod intenționat puncte slabe în sistemele informatice și raportându-le companiilor afectate, pentru ca acestea să le poată remedia.

A descoperit și vulnerabilități în sistemele orașului Viena

Köck spune că a avut și noroc în identificarea erorii de la Google.

„Este nevoie de mult noroc”, a declarat el pentru postul public de televiziune ORF. „Ajută și experiența în programare. Când ai experiență, știi unde tind oamenii să facă greșeli.”

Tânărul are deja experiență în acest domeniu. Potrivit propriilor declarații, el a descoperit anterior 15 vulnerabilități de securitate în sistemele informatice ale orașului Viena.