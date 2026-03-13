Mulți au postat pe rețelele sociale clipuri de pe camerele de supraveghere.

Potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene Române, avioane militare fac zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic, pe întreg teritoriul țării, până în 16 martie.

În județele Argeș, Vâlcea și Gorj cele două bubuituri s-au auzit în jurul orei 22.

Pe internet, oamenii speriați se întrebau unii pe alții dacă știu ceva despre sursa zgomotelor extrem de puternice. Mulți s-au plâns că s-au zguduit casele din temelii și chiar li s-au spart geamurile.

Unii au crezut că a explodat o bombă sau că a început războiul, iar câțiva au ieșit în curte, să vadă dacă se observă flăcări prin apropiere.

Pe aplicația Flight Radar - serviciul global de urmărire a zborurilor în timp real - se putea vedea aseară traiectoria unui avion F-16, al Forțelor Aeriene Române, care survola zona unde s-au auzit bubuiturile.

O posibilă explicație ne oferă un comunicat oficial al Armatei, care anunță că Forțele Aeriene Române, germane, spaniole și americane fac antrenamente la înălțimi mici, inclusiv în regim supersonic, pe tot teritoriul țării, iar exercițiile vor dura până în 16 martie. Scopul este îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic, în orice situaţie.