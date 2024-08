ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul cu bolizi de lux la filmările pentru ”Cursa”, produs de Codin Maticiuc

Un bolid Lamborghini, folosit pentru aceste secvențe, ar fi intrat în gardul care separă șoseaua de linia de tramvai.

Apoi, mașina care îl filma, un Porsche de această dată, nu a putut evita impactul, și l-a lovit din spate. În final, s-a răsturnat și s-a oprit într-un gard.

Cele două mașini s-au ciocnit violent pe Bulevardul Doina Cornea din sectorul șase al Capitalei, în timpul filmărilor pentru lung-metrajul „Cursa”, produs de Codin Maticiuc. Era ora 22, iar prima dintre masini filma o scenă în care trebuia să depășească în viteză un autoturism aflat în față.

La schimbarea benzii, Lamborghiniul - condus de un cascador - a derapat și a intrat în gardul ce delimitează calea de rulare a tramvaielor. Mașina care filma întreaga scenă nu a putut evita Lamborghiniul și a intrat în el. Apoi s-a răsturnat și s-a oprit în gardul unei instituții de învățământ.

În prima dintre mașini se aflau doi actori cascadori, în cealaltă - patru persoane din echipa de filmare.

În urma impactului, doi cascadori un bărbat și o femeie aflați în prima mașină au fost răniți și transportați la spital. Un operator aflat în mașina care filma întreaga scenă a fost de asemenea rănit și dus și el la Spitalul Universitar, însă nimeni nu a rămas internat.

Incidentul nu este tratat ca un accident de circulație pentru că traficul în zonă era restricționat pentru filmări, ci mai degrabă ca un accident de muncă pentru care polițiștii secției 20 au deschis deja un dosar penal.

Polițiștii fac cercetări și pentru vătămare corporală din culpă.

Una dintre victime este cascadorul care îl dubla pe Codin Maticiuc în filmul „Cursa”.

Codin Maticiuc, producătorul filmului: „Culmea, că se întâmpla o depășire simplă, două mașini aflate pe aceeași bandă, una schimba banda și intra în față. Asta era tot. Nu-mi dau seama de ce a derapat. Din vina cui, dacă era vreo pată de ulei, de apă, sistemele s-au blocat, cascadorul profesionist a apăsat prea tare, prea încet, a tras prea în dreapta. Am stat cu ei am făcut toate CT-urile, toată lumea e ok. Băiatul care conducea Lamborghiniul întreba mereu cum era mașina. Ziceam să lase mașina, că e doar despre ei. El voia să se întoarcă la filmare, dar i-am zis că am anulat, ca să fie toată lumea liniștită.”

Filmul „Cursa” va apărea în cinematografe în toamna anului 2025.

Pelicula, la care lucrează mai mulți actori de renume din România, are ca temă cursele ilegale de mașini.

Filmările au loc noaptea între orele zece seara și cinci dimineața, iar pentru asta mai multe străzi și pasaje din Capitală au fost închise pe rând.

