Conform constructorului, după această etapă urmează demolarea etajelor superioare. La aproape un an de la dezastru, oamenii încă nu au reușit să intre în apartamentele afectate să își recupereze măcar actele.

Mai multe echipe de muncitori, alături de anchetatori, au ajuns în fața blocului din Rahova. La fel și o parte dintre cei care în urmă cu aproape un an au rămas fără case.

Locatar: A intrat ușa de la lift peste noi în casă. Se lăsa blocul în jos, așa am simțit, se clătina. Am zis că nu mai scăpăm. Geamurile se spărgeau, țipete că erau agătați pe balcoane, țipau să fie ajutați. Casa noastră era aici. Știam lucrurile noastre, au crescut copiii.

Locatar: Noi nu am reușit să ne recuperăm lucrurile. Nu am reușit să intrăm în bloc și nu avem o lege care să ne avantajeze. Este destul de greu să ajungi în stradă și să fii doar cu hainele de pe tine.

Înainte de începerea lucrărilor au fost verificate toate cele 270 de apartamente din cinci scări ale blocului, iar fisurile au fost fotografiate și monitorizate. Raportul rezultat are peste 500 de pagini.

Când ar putea începe demolarea

Constructorul urmează să monteaze primii stâlpi de susținere, pe scara afectată, conform proiectului tehnic. Muncitorii vor fi însoțiți permanent de anchetatori și criminaliști, pentru ca probele din dosarul penal să fie conservate și, dacă este cazul, să poată fi ridicate altele noi.

Constructorul a transmis Știrilor Pro TV că după montarea stâlpilor de susținere, va începe etapa de demolare - cel mai probabil săptămâna viitoare. În picioare vor rămâne doar primele 3 etaje, din cele 8.

Potrivit constructorului, termenul contractual pentru lucrări este de 80 de zile lucrătoare, însă acesta estimează că intervenția va fi finalizată mai devreme.

Explozia s-a produs pe 17 octombrie 2025, după o acumulare de gaze. Trei oameni au murit si câteva zeci au rămas fără locuințe. Peste 40 de familii primesc în continuare sprijin pentru plata chiriei.