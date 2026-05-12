I-au adus un ultim omagiu foşti colegi de scenă, regizori, prieteni, dar şi admiratori care de-a lungul anilor au umplut sălile de spectacol şi l-au răsplătit cu aplauze.

Uşile teatrului din Cluj-Napoca s-au deschis larg pentru cei care au vrut să îşi ia rămas-bun de la Ioan Isaiu, dispărut fulgerător dintre noi. La căpătâi a stat mama actorului, copleşită de durere.

Elena Ivanca, actriţă: „Acum înţelegem cât de fragilă este viaţa. Priorităţile lui erau prima dată mama după teatrul. Teatrul este un har dar este un mare blestem, tot ce îţi doreşti este să arzi pe scenă. Să vă amintiţi de Ioan Isaiu ca de omul care înainte de Teatru a pus în drumul lui dragostea pentru om.”

Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din seriale, s-a stins la doar 56 de ani. Potrivit apropiaţilor, era în Bucureşti la repetiţii în momentul în care i s-a făcut rău.

Dan Chiorean, actor: „Ne-a surprins şi prin faptul că a plecat exact în momentul în care îşi făcea meseria. Vrem noi să avem aşa ieşiri grandioase, frumoase şi surprinzătoare, exact aşa a făcut şi Ioan din viaţa asta. Ioane, zâmbetul tău, din ochii tăi, din sufletul tău, asta îmi va rămâne în suflet, generozitatea şi zâmbetul lui.”

Născut în Hunedoara, Ioan Isaiu a terminat Universitatea Babeş-Bolyai în 1995 şi a debutat ca actor la Teatrul Naţional Cluj-Napoca, unde a jucat 6 ani. În 2001 a schimbat scena cu micul ecran şi a devenit cunoscut pentru roluri în seriale difuzate de postul Acasă TV.

Sorin Misirianţu, actor: „Omul ăsta a însemnat aproape totul pentru mine, pentru familia mea. A fost naşul nostru de căsătorie, naşul fetiţei noastre, prieteni de o viaţă. Ceva ce nu se mai naşte a doua oară. Drum lin printre stele, Ioane! Te iubim şi ne gândim la tine tot timpul.”

Ioan Isaiu va fi înmormântat mâine, 13 mai, în Dej.