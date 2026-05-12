Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Accidentul s-a petrecut în centrul orașului Eforie Nord. O femeie de 28 de ani a încercat să traverseze bulevardul împreună cu băiețelul ei. Potrivit polițiștilor cei doi erau chiar pe trecerea pentru pietoni când au fost loviți de o mașină condusă de un bărbat de 79 de ani. Din primele informații, șoferul nu ar fi adaptat viteza și nu a reușit să oprească la timp autoturismul. Femeia și copilul au fost proiectați pe carosabil și au mai multe răni.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Pe o ploaie torenţială, un accident similar s-a produs marți şi pe o trecere de pietoni din Târgu Jiu.

În imaginile surprinse de o cameră de bord din trafic, se observă cum o femeie se angajează brusc în traversarea unei străzi. Este lovită în plin, de o maşină care nu i-a acordat prioritate. Victima de 46 de ani ţinea în mână o umbrelă, şi probabil nu a observat cât de aproape este autoturismul. A fost transportată imediat la spital și nu are răni grave. Șoferul, un bărbat de 61 de ani, este anchetat pentru vătămare corporală din culpă.