În Statele Unite, băuturile care conțin mai puțin de 0,5% alcool în volum sunt considerate „non-alcoolice”. În schimb, termenul „fără alcool” presupune absența alcoolului. Unele companii folosesc însă „0%” pentru produse care pot conține cantități foarte mici de alcool, informația fiind precizată în detaliile de pe ambalaj, scrie Wall Street Journal.

„Când presupui că nu există absolut nicio urmă de alcool și apoi afli că există, chiar dacă este foarte mică, acest lucru îi poate surprinde pe unii consumatori”, a declarat Marcos Salazar, directorul executiv al Adult Non-Alcoholic Beverage Association.

De ce unele beri „fără alcool” conțin totuși alcool

Metodele de producție diferă. Unele companii evită fermentarea, în timp ce altele reduc concentrația de alcool prin diluare sau îl elimină ulterior prin procese precum distilarea în vid și filtrarea. Eliminarea completă a alcoolului presupune însă etape suplimentare și mai costisitoare, iar producătorii spun că acestea pot afecta gustul băuturii.

„Este nevoie de multă procesare suplimentară pentru a ajunge la 0,0%”, a declarat Bill Shufelt, cofondator și director executiv al Athletic Brewing.

Compania afișează pe dozele sale concentrația de sub 0,5% alcool, conform reglementărilor americane. Shufelt spune însă că majoritatea consumatorilor de astfel de băuturi nu sunt preocupați de diferența dintre o concentrație foarte mică și 0,0%.

Controverse pentru femeile însărcinate și persoanele cu boli hepatice

Cantitatea de alcool poate fi însă importantă pentru anumite categorii de consumatori. Pe forumurile online pentru femei însărcinate sau care încearcă să aibă copii, consumul de bere non-alcoolică a generat dezbateri. Unele femei spun că medicii le-au recomandat să evite complet aceste produse, în timp ce altele afirmă că le consumă cu acordul medicului.

Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor avertizează că nicio cantitate de alcool nu este considerată sigură în timpul sarcinii.

O situație similară există în cazul persoanelor cu afecțiuni hepatice. Asociația Americană pentru Studiul Bolilor Hepatice recomandă celor cu boli ale ficatului să evite băuturile non-alcoolice.

Producătorii sunt îndemnați să renunțe la termenul „zero”

Adult Non-Alcoholic Beverage Association le recomandă companiilor să nu folosească mențiuni precum „zero” sau „fără alcool” pentru produsele care conțin urme de alcool.

„Recomandăm folosirea termenului «non-alcoholic», pentru că nu vrem ca nimeni să fie confuz”, a spus Salazar.

Problema etichetării a ajuns și în instanță. În 2021, consumatori din Louisiana au dat în judecată Heineken USA, susținând că Heineken 0.0 era comercializată într-un mod înșelător ca fiind fără alcool, deși conținea mai puțin de 0,03% alcool.

Procesul a fost soluționat în 2022. Heineken a continuat să comercializeze produsul și a susținut că formula fusese analizată de autoritatea americană competentă și clasificată drept „fără alcool”.