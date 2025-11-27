Ce a făcut bătrânul de 79 de ani imediat după ce și-a ucis colegul cioban. Unde l-au prins polițiștii

27-11-2025 | 17:13
Un bătrân de 79 de ani din Medgidia a fost reținut de polițiști, bănuit de crimă. Un cioban a fost găsit mort într-o fermă din apropierea localității Cuza Vodă, județul Constanța.

Corespondent Știrile ProTV: „Alerta a fost dată de patroana fermei, care a sunat la 112 imediat ce a găsit trupul neînsuflețit al ciobanului.

Surse apropiate anchetei spun că cei doi bărbați, colegi de muncă, nu s-ar fi înțeles și ar fi avut un conflict.

Potrivit anchetatorilor, bătrânul de 79 de ani ar fi lovit victima, un bărbat de 57 de ani, de mai multe ori cu un cuțit în jurul gâtului, până ce omul nu a mai suflat.

Apoi s-a spălat, s-a schimbat și a plecat cu un microbuz spre Medgidia.

Polițiștii au instituit filtre rutiere și l-au găsit pe suspect în zece minute.

În urma controlului, oamenii legii au descoperit și un cuțit în bagajul bărbatului.

Suspectul a fost reținut pentru omor și în această după-amiază a fost prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.”

