Scandalul dintre cei doi soți, din comuna Călărași, a pornit acum câteva zile, când individul de 51 de ani a lovit-o pe femeie în repetate rânduri. Victima a cerut ajutorul polițiștilor, care au emis pe loc un ordin de protecție provizoriu.

Apoi l-au scos din casă pe individ și i-au interzis să se mai apropie de femeie la o distanță mai mică de 50 de metri. După câteva zile însă, bărbatul a consumat alcool, a ignorat ordinul emis de polițiști și s-a întors acasă, unde era femeia.

A devenit din nou violent și, în plus, i-a distrus femeii telefonul cu care aceasta încerca să îl filmeze. Polițiștii, chemați de urgență, l-au reținut. Individul este acuzat de violență în familie, nerespectarea ordinului de protecție și distrugere.