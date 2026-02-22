În Capitală, principalele artere sunt curățate de zăpadă, însă printre blocuri sau pe străduțele din cartiere sunt șleauri, bălți și troiene.

Corespondent PRO TV: „După ce ieri a nins aproape fără oprire, astăzi în Capitală avem aproximativ 35 cm de zăpadă. Suntem pe o străduță din Sectorul 2 al Capitalei. Aici, nu s-a intervenit, iar situația este asemănătoare și în multe alte zone din Capitală. Pe șoselele principale se circulă un pic mai bine, pentru că bulevardele au fost deszăpezite. Însă în continuare problema rămâne aici, pe străduțele principale, pe trotuare, dar și în curtea blocurilor este foarte multă zăpadă.

Situația însă s-ar putea complica mâine de dimineață, pentru că elevii vor reveni la cursuri VAR. Va fi de altfel și un maraton pentru părinți, un maraton de curățare a mașinilor, pentru că, vedeți, iată, sunt foarte multe mașini acoperite complet cu zăpadă și neclintite din parcare. Încă, cel mai probabil de la începutul săptămânii, atunci când am avut foarte multă zăpadă, însă încă de dimineață am văzut foarte mulți oameni care au ieșit cu lopețile, au curățat mașinile, dar și un pic prin jur, prin curte, atât cât au reușit. Însă, cât despre operatorii de salubritate care nu și-au făcut treaba zilele trecute, atunci când am avut Cod roșu de ninsori, vă reamintim că, în urma unor verificări, au luat amenzi. Valoarea totală a acestor amenzi a ajuns aproximativ la 500.000 lei.

Să nu uităm însă că legea obligă atât firmele, cât și asociațiile de proprietari să deszăpezească, să curețe în fața blocurilor și e foarte important să știe că nu trebuie să arunce zăpada pe carosabil, pentru că ar putea încurca și mai mult circulația”.