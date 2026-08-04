Apa mării este numai bună pentru o baie în unele stațiuni înregistrează 25 de grade Celsius.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Este cald, foarte cald la mare, nici nu e de mirare suntem sub cod galben de canicula, iar vântul nu se simte mai deloc. Mii de turiști sunt pe plajă la această oră, cei mai mulți în apă, îi vedeți acum în imagini, încearcă să se răcorească, mai ales că azi nu este arborat niciun steag de avertizare și scăldatul este permis”.

Indicele UV este foarte ridicat, ajunge la 9-10, un nivel periculos spun specialiștii. Expunerea la soare fără protecție poate provoca arsuri într-un timp foarte scurt.

Medicii recomandă evitarea soarelui între 11 și 17 și folosirea cremelor cu factor de protecție 50, cel puțin.

Așadar, deși apa mării este numai bună pentru o baie, afară sunt 31-32 de grade celsius și briza lipsește, radiațiile UV rămân principalul pericol pentru cei care stau azi la plajă.