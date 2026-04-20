Aventura i-a devenit fatală, când a pierdut controlul și s-a răsturnat într-un șanț.

Minorul ar fi luat ATV-ul de la vărul său, fără să-i ceară voie. Iar faptul că nu putea circula cu el pe drumul public nu l-a oprit să plece la plimbare. Vecinii l-au văzut, însă nimeni nu l-a oprit.

Martor: „A trecut cu ATV-ul și copiii de aici din față am văzut că fug în față.”

Ceva mai târziu, oamenii din sat au auzit o bubuitură puternică. Băiatul ar fi pierdut controlul vehiculului, care s-a răsturnat într-un șanț, peste el.

Prieten al familiei: „Am auzit că a picat ATV-ul pe el și l-a omorât.”

Vecin: „A făcut accident acolo, că a prins roata din dreapta din spate și a intrat în șanț. El mai avea unul mic acasă.”

Vecină: „Părinții sunt de vină că le dau așa ceva.”

La locul accidentului a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD. Copilul a fost resuscitat zeci de minute, însă medicii s-au văzut nevoiți să declare decesul. Polițiștii au început o anchetă.

Andreea Mateescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.”

Prietenii spun că băiatul era pasionat de ATV-uri.