Autoritățile vor începe evaluarea pagubelor după inundațiile devastatoare. Oamenii au aruncat aproape totul pe geam

Autoritățile urmează să evalueze pagubele și să decidă cum vor acorda sprijin celor afectați.

În localitatea Boroșneu, străzile care acum câteva zile erau acoperite de apă, permițând accesul doar cu barca, sunt acum libere. Locuitorii și-au găsit locuințele devastate, cu mobilier distrus și curți pline de noroi. O femeie a arătat nivelul la care a ajuns apa în casă, spunând: „Până aici. Nu avem unde să dormim”.

În interiorul unei case, parchetul s-a umflat, lăsând podelele goale. Saltelele sunt îmbibate cu apă, iar hainele stau în grămezi, ude și murdare. O altă femeie a descris dezastrul:

Reporter: Și acolo a fost apă?

Femeie: „Da, a fost, uite aici. Și acolo și acolo. Uite, eu sunt, a fost aici apa.”

O localnică a povestit momentul viiturii: „Când a venit apa, am fugit înăuntru. Până aici a venit apa. Nu am putut să intrăm. Nu am mai putut salva nimic, a trebuit să fugim. A trebuit să scoatem parchetul, să spargem jos ușa, că n-am putut să intrăm.”

Cu lopeți și roabe, oamenii scot mâlul din case. Munca este copleșitoare, iar urmele apei sunt vizibile peste tot.

Bărbat: „Urmează să golim terasa, să spălăm acolo, sunt unele mobile pe care vrea să le păstreze, să ducem pe terasă și restul să le scoatem afară pe geam. S-a distrus de tot mobila. Apa era până aici”.

Reporter: Și scoateți din casă mobila distrusă?

Bărbat: „Da, nu avem ce face, scoatem și parchetul, și tot.”

Premierul interimar Cătălin Predoiu a vizitat zonele grav afectate de inundații, alături de ministrul mediului, Mircea Fechet, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Cătălin Predoiu, prim-ministru interimar: „Cel mai important lucru este că nu am avut pierderi de vieți omenești. Și astăzi facem o evaluare în teren, dincolo de ceea ce avem ca informație, să vedem cam care este amploarea pagubelor, să ne facem o idee și la guvern să știm cam cu ce ne putem confrunta în termeni de cereri de suport și de asistență. Vom declanșa mecanisme de ajutor care au fost aplicate și în alte ocazii și la alte inundații.”

În total, 176 de gospodării au fost afectate de inundații, iar 4400 de hectare de culturi au fost distruse.

