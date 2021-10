Autoritățile din Arad cer schimbarea legii privind carantinarea migranților. Pensiunile locale sunt pline

Toate pensiunile din Arad, înscrise în programul de carantinare, sunt pline de migranți care ajung la noi din Serbia, în drumul lor spre vestul Europei.

După 14 zile de izolare în pensiuni, transfugii sunt lăsăți să plece, însă autoritățile locale spun că nu mai au spații de cazare pentru ei. Așa că au cerut revizuirea unei legi, dată la începutul pandemiei, care să le permită să îi testeze pentru Covid și să ii carantineze doar pe cei cu rezultate pozitive.

Șase pensiuni din Arad sunt cuprinse în programul de carantinare. În prezent aproximativ 200 de migranți sunt cazați aici, toți în carantină, însă numărul lor este în creștere, iar locuri libere nu mai există.

„32 de persoane am la capacitate maximă. Ultima serie a intrat duminică și luni. Sunt mai multe naționalități în centru și s-au făcut presiuni dacă putem să luăm suplimentar transfugi. Am spus că ne pare rău, dar noi am intrat cu 32 de locuri, cu 32 rămânem”, a declarat Florentina Pintea, patronul pensiunii.

O lege dată la începutul pandemiei prevede carantinarea celor care întră în țară din zone de risc.

Autoritățile cer însă modificarea documentului, mai ales că se cheltuiesc sume uriașe. 500 de mii de euro s-au plătit doar în acest an, numai în județul Arad.

O varianta ar fi că toți acești oameni să fie testați și doar cei bolnavi să între în carantină.

„Vreau să semnalez că persoanele prinse sunt aduse în centrele de carantină, este nevoie de pază 24 din 24 de ore. Trebuie să i se dea hrană. O să ajungem să nu mai avem capacitate să mai cazăm ca atare. Trebuie să se intervină, să se întâmple ceva, să schimbăm această legislație și propunerea noastră este să-i testăm. Dacă sunt negativi, să fie trimiși mai departe”, a explicat Horea Timiș, directorul DSP Arad.

Migranții intră în România, venind din Turcia sau Grecia, prin vămile cu Serbia.

„În ultimele 6-7 luni, persoanele carantinate sunt cetățeni străini sau apatrizi, cetățeni români am avut doar cazuri singular. Cetățeni străini sunt din Afganistan, în principal, dar sunt și din alte țări, Siria Bangladesh”, a transmis Csaba Toth, prefectul Aradului.

Cazarea într-un centru de carantină, pentru o persoană, costă statul român 230 de lei pe zi.

Doar anul acesta s-a plătit unităților de cazare două milioane și jumătate de lei.