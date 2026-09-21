Cei care transportă marfa descarcă navele tot mai des în portul Constanța. Așa se face că traficul a crescut considerabil, iar asta înseamnă mai mulți bani încasați de către operatorii portuari, dar și o mare aglomerată în zona noastră.

Mulțimea de nave care așteaptă să intre în porturile Constanța sau Sulina se vede și pe radar. Navigatorii nu vor să-și riște viața și evită porturile din Ucraina, deși marfa lor acolo trebuie să ajungă.

Adrian Mihălcioiu, Federația Internațională a Transportatorilor Maritimi: Se tem de riscul de a fi atacați, s-au întâmplat atâtea evenimente sunt tot mai multe voci care vor să declare chiar Marea Neagră o mare cu risc ridicat, ceea ce înseamnă asigurări noi, creșteri de costuri cu transportul și de aici scumpiri în lanț.

Alexandru Sîntu , director operator portuar: Marfa în loc să meargă pe navă până în Odessa se descarcă în Constanța și de aici se transportă fie rutier, fie pe barje către Odessa. Pentru ucraineni înseamnă costuri mai mari, pentru portul Constanța și oamenii de afaceri poate fi o parte pozitivă.

Traficul este așteptat să crească

Traficul de nave e așteptat să crească și mai mult în perioada următoare.

Anton Antoniadis, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din portul Constanța: Acum câteva zile au lovit o navă și traficul s-a închis pe Bâstroe, Sulina – 80-100 de nave la radă care așteaptă să intre, estimăm că traficul în portul Constanța va crește în următoarele 2-3 săptămâni, va fi un bum.

În acest moment, 49 de nave sunt în operare, alte 23 de nave așteaptă să intre în Portul Constanța pentru descărcare. Zilele următoare sunt programate alte 74 de nave, un număr aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Mihai Teodorescu, directorul Portului Constanța: Peste 14 milioane de tone sunt aferente mărfurilor de cereale este principala marfă care ne vine dinspre Ucraina. Pe plus suntem și la containere, la minereu, trendul este pozitiv în acest an în portul Constanța, sperăm să rămână așa.

În iulie, petrolierul Gas Lisbon a fost lovit de drone, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Două zile mai târziu, nava Christiana B, care transporta cărbune spre Ucraina, a fost avariată în aceeași zonă. Iar în august, o navă a luat foc și s-a scufundat în zona economică exclusivă a României.