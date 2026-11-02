Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, au fost ridicate de la sol aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană de la Feteşti şi Câmpia Turzii, precum şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, scrie Agerpres.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 4:11 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

"Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 5:26", a precizat MApN.