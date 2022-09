Atac la Ambasada Iranului din Atena. Cocktail Molotov, aruncat în urma unei manifestaţii

Ambasada Iranului la Atena a fost ţinta unui atac cu coctail Molotov, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Din fericire, atacul nu s-a soldat cu pagube, potrivit Athens News Agency (ANA), relatează AFP și news.ro.

Cocktail-ul Molotov ar fi fost aruncat de două persoane cu fața acoperită care circulau pe o motocicletă. Explozia a avut loc pe zidul sediului amabsadei Iranului, a anunţat poliţia, citată de ANA.

Atacul vine după ce, sâmbătă seara, aproximativ 200 de persoane s-au adunat în Piaţa Syntagma din centrul Atenei, în semn de protest faţă de reprimarea manifestaţiilor declanşate de moartea lui Mahsa Amini, arestată la Teheran de poliţia moravurilor.

Members of the Iranian community and leftist groups scuffled with police outside the Iranian embassy in Athens during a demonstration over the death of Iranian woman Mahsa Amini while in police custody pic.twitter.com/AXrxlesmxg