Imagini unice de la manifestațiile violente din Iran: Femeile își ard hijab-ul în semn de protest | VIDEO&FOTO

Femeile au fost în fruntea protestelor violente din Iran declanșate de moartea femeii care a fost arestată pentru încălcarea legilor privind hijab-ul.

Acestea și-au dat jos veștmintele care le acoperă capul și le-au dat foc în semn de protest. Momentul din Sari a fost aplaudat de mulțimi.

These women in #Iran’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w