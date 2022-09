Premierul Israelului amenință Iran să nu îi „testeze” țara. Avertismentul are legătură cu bomba atomică

Israelul se opune vehement negocierilor actuale, astfel că Lapid a lansat avertismentul în timpul vizitei unei baze a forțelor aeriene israeliene, potrivit AFP, citat de News.

Israelul desfăşoară o ofensivă cu scopul de a încerca să convingă Occidentul să nu relanseze Acordul de la Viena din 2015, din care Donald Trump a scos Statele Unite după trei ani.

Prime Minister Yair Lapid, today at the Nevatim Air Force Base:

“It is still too early to know if we have indeed succeeded in stopping the nuclear agreement, but Israel is prepared for every threat and every scenario." pic.twitter.com/iSch0xfsb1