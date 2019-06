Cazul Sorinei. Asistenţii maternali depun plângere. Răspunsul familiei adoptive pentru protestatari

Asistenţii maternali ai fetiţei de 8 ani, luată cu forţa din casă şi încredinţată părinţilor adoptivi, au apelat la un avocat.

Vor să depună o plângere penală împotriva procurorului, care, prin felul în care a acţionat, a stârnit proteste inclusiv din rândul sindicatului poliţiştilor.



Duminică, zeci de manifestanţi au cerut, la Craiova, ca fata să fie adusă de unde a fost luată. Familia adoptivă le răspunde prin imagini ca fetiţa se simte bine lângă ei.

Aproximativ o sută de persoane din Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, au mers cu autocarele în Craiova să protesteze în fața Parchetului şi a Prefecturii, pentru felul în care a fost luată fetiţa din casa celor care au crescut-o timp de 7 ani.

Vasile Șărămăt: "Nu ne lăsăm, mâine mergem la Drobeta Turnu Severin, la Protecţia Copilului, vine o comisie de la Bucureşti, vrem să se facă dreptate. Dacă doamna Viorica Dăncilă nu va lua atitudine mâine să aducă copilul îmapoi noi vom mege la Bucureşti şi vom cere demisia."

Avocatul familiei asistenţilor maternali vrea să depună o plângere împotriva procurorului.

Victor Dumitrică, avocatul familiei din Baia de Aramă: "Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ar trebui să facă demersuri nu pe cale administrativă, ci penală, să verifice dacă nu se impune atragerea răspunderii penale a acestui procuror raportat la modul în care a înţeles să procedeze cu privire la un minor, practic doamna procuror a încălcat atribuţiile executorilor judecătoreşti şi a viciat o procedură şi a creat un haos."

Familia adoptivă a copilei le transmite protestatarilor ca fetiţa e bine şi oferă, drept dovadă, imaginile în care Sorina se joacă alături de noii fraţi şi părinţi.

Tatăl adoptiv, Gabriel Săcărin: "La mine copilul nu s-a zbătut, dacă la procuror s-a zbătut, că mă ştia, în momentul când am ajuns la IML, copilul era calm. Rezultatul: nu are niciun semn. Noi ne-am jucat, am fost împreună."

Deocamdată procurorul care a acţionat cu forţa este vizat de mai multe anchete. Femeia a încercat să-şi justifice comportamentul. amintind şi de alte încercări eşuate de a prelua fetiţa.

Mariana Pițurcă, procurorul implicat: "Am încercat să stăm la masă şi să îi explicăm ce urmează să se întâmple, dar ceilalţi membri majori au început să ţipe, să vocifereze şi s-a creat o hărmălaie, nu ne-am putut înţelege, iar minora era în continuare agitată. Atunci am luat hotărârea să încetăm această stare a minorei. Părinţii adoptivi erau cu noi, au fost cu noi şi un psiholog şi un asistent social de la DGASP Dolj."

Nici Protecţia Copilului Dolj şi nici Direcţia din Mehedinţi nu au formulat până acum vreun punct de vedere.

Federaţia Sindicatelor din Poliţie cer Secţiei Speciale de Investigare a magistraţilor să ancheteze aceasta adopţie.

În plus, sindicaliştii vor propune şefului Poliţiei Române proceduri de intervenţie a poliţiştilor astfel încât drepturile copilului să fie garantate în astfel de cazuri.

Protest al locuitorilor din Baia de Aramă. Oamenii cer anularea adopţiei Sorinei



Circa 150 de persoane din Baia de Aramă au protestat, duminică, la Craiova în semn de nemulţumire faţă de decizia Curţii de Apel din localitate prin care s-a încuviinţat adopţia Sorinei, fetiţa de opt ani, de către o familie de români care locuieşte în SUA. Aceasta este cea de-a treia zi în care locuitori din Baia de Aramă protestează şi solicită anularea adopţiei.

"Sorina merită un viitor în România alături de familia ei", "Pentru ce o vreţi pe Sorina, dacă ea nu vă vrea?", "Nu plecăm fără Sorina" sunt câteva din mesajele scrise pe pancartele cu care oamenii au venit din Baia de Aramă la Craiova, unde au mărşăluit pe străzi şi s-au oprit în faţa Judecătoriei, pe esplanada Teatrului Naţional "Marin Sorescu" şi în faţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel. Ei au strigat "O vrem pe Sorina!", "Nu puteţi voi plăti, cât ne putem noi uni!", "Ieşiţi din casă, dacă vă pasă!", "Vrem dreptate, vrem anularea adopţiei!" şi au afirmat că pun la îndoială bunele intenţii ale familiei care a adoptat fetiţa.

"Cerem preşedintelui României să anuleze adopţia, să se deschidă o anchetă în care să se verifice documentele. Ştim că cel care a adoptat-o nu este la prima tentativă de adopţie a unui copil, o instanţă din Mehedinţi i-a respins cererea de adopţie, iar Curtea de Apel Craiova i-a aprobat-o. Ca atare, suntem îndreptăţi să avem mari semne de întrebare legate de această adopţie. Probabil că prin diverse mijloace fetiţa este constrânsă să spună că este bine", a spus unul dintre protestatari.

