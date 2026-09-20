Bărbatul a alunecat pe scara vagonului și a căzut în fața boghiului, suferind o leziune severă la nivelul piciorului drept, a transmis Sindicatul Europol.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, iar doi polițiști de la Biroul Siguranță Publică și Patrulare Călători din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova se aflau în zonă în momentul accidentului.

Agenții de poliție au intervenit imediat pentru a-i acorda victimei primul ajutor. Până la sosirea ambulanței, polițiștii au improvizat un garou, reușind să limiteze hemoragia abundentă.

Ulterior, victima a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la un spital din municipiul București.

Polițiștii avertizează asupra pericolelor din zona feroviară

Cazul de la Videle readuce în atenție pericolele la care se expun cei care încearcă să urce sau să coboare dintr-un tren aflat în mișcare. Din cauza masei și vitezei, un tren nu poate opri în câțiva metri, iar o greșeală poate avea consecințe grave.

Polițiștii de transporturi desfășoară zilnic activități de control și verificare în gări, trenuri și zonele feroviare, dar și intervenții în situații de urgență.

Reprezentanții Poliției recomandă călătorilor să nu încerce să urce sau să coboare din tren în timp ce acesta se deplasează și să păstreze distanța de siguranță față de calea ferată și materialul rulant.