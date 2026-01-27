Bucureșriul și alte opt orașe europene concurează pentru a găzdui o nouă agenție vamală la nivelul UE, menită să controleze milioanele de colete ieftine, multe dintre ele din China, care inundă zilnic terminalele de marfă din Europa.

Fondată în 1968, uniunea vamală a fost unul dintre primele realizări ale Uniunii Europene, eliminând taxele pe mărfurile care circulau între statele membre și înlocuindu-le cu un tarif unic pentru importurile din afara uniunii.

Însă aceasta a fost prost întreținută și abia armonizată, cu 27 de agenții naționale care se suprapun în activitatea lor și folosesc profiluri de risc diferite pentru a gestiona marfuri dubioase, cum ar fi jucării nesigure din China sau droguri ilegale.



O nouă agenție vamală din anul 2028

Aceasta se va schimba odată cu crearea noii Agenții Vamale a UE (EUCA) — preconizată pentru 2028 — ca parte a unei reforme ambițioase a legislației vamale a blocului, pentru a gestiona eficient un număr imens de expedieri riscante.

Instituțiile UE selectează acum un oraș care să găzduiască EUCA și cei 250 de angajați ai acesteia, al căror rol principal va fi să supravegheze un imens hub de date pentru schimbul de informații despre expedierile care intră și ies din UE, scrie Politico.

Capitalele UE și Parlamentul European încă negociază procedura de vot, deputații fiind reticenți în fața încercărilor țărilor de a păstra controlul asupra alegerii orașului gazdă.

Între timp, Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului a Parlamentului European va audia prezentările celor nouă orașe candidate într-un format de „speed-dating” miercuri.



Publicația a realizat un material în care sunt evaluate avantajele și dezavantajele fiecărui oraș.

București, România

Pro: publicația notează că orașul se bucură de o atmosferă hipsterească într-un colț adesea neglijat al continentului



Contra: candidatura capitalei României nu era așteptată

Vama înseamnă coeziune, susține România, notează Politico. „Găzduirea EUCA la București ar consolida coeziunea Uniunii, plasând o autoritate strategică cheie într-o regiune esențială pentru securitatea fluxurilor comerciale europene”, se arată în cerere, într-o referire clară la modul în care porturile sale de pe Dunăre au devenit o linie de salvare pentru Ucraina în ultimii patru ani de agresiune rusă.



Interesant este faptul că sediul EUCA ar urma să fie învecinat cu o fabrică în ruină și un dealer Subaru, dar măcar este disponibil imediat, comentează publicația.

Lille, Franța

Pro: Un avantaj considerabil.

Contra: nimeni nu dorește ca Franța să câștige

Lille are un avans, fiind pregătit înainte ca Comisia Europeană să închidă perioada de candidaturi. Însă o delegație de oficiali vamali și presă a exprimat îngrijorări privind apropierea clădirii propuse pentru EUCA de vecini: „Rușii ar putea să campeze chiar lângă noi”, a glumit cineva mai târziu la Bruxelles.

De asemenea, Franța a forțat o discuție la nivelul UE privind ecomerțul electronic și coletele mici, declarând că va impune o taxă proprie, dar aceasta este acum incertă, mai scrie Politico.

Haga, Țările de Jos

Pro: Situată la mijloc Rotterdam și aeroportul Schiphol.

Contra: Nu e la Rotterdam sau Schiphol.

Haga nu este un hub logistic, dar orașul argumentează că se află între cel mai mare port european și unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi pentru pasageri și marfă. Cu Eurojust, Europol și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice deja găzduite aici, se autointitulează „Orașul Păcii și Justiției”.

Roma, Italia

Pro: Legături istorice între Europa și Africa de Nord.

Contra: Candidatura a venit pe ultima sută de metri, după ce Milano nu a avut clădiri adecvate.

Roma este una dintre puținele capitale fără nicio agenție UE. Clădirea propusă pentru EUCA, în cartierul EUR de epoca Mussolini, este conectată la Frankfurt Internet Exchange, asigurând redundanță și legături directe cu operatori globali.

Malaga, Spania

Pro: Viitor centru cibernetic și hub rezilient.

Contra: Guvernul socialist spaniol are puțini aliați la nivel european.

Malaga este cel mai îndepărtat de Bruxelles dintre cele nouă orașe. Orașul subliniază o latență redusă a internetului către Paris, Bruxelles și Amsterdam (15–20 ms) și continuitate de serviciu chiar și în incidente cibernetice.



Alte orașe care candidează

Varșovia, Polonia

Pro: Expertiză pe frontiera estică și legături cu Frontex.

Contra: Nu este încă un hub major de marfă.

Polonia subliniază că Varșovia oferă cea mai bună poziție pentru înțelegerea frontierelor externe UE și colaborarea cu Frontex.

Zagreb, Croația

Pro: Croația este unul dintre puținele state UE fără agenție.

Contra: Nu este un punct major de intrare pentru marfă sau transport aerian.

Zagreb ar găzdui prima agenție UE din țară, clădirea fiind funcțională din 2021.

Porto, Portugalia

Pro: Portugalia a inventat practic vama acum secole.

Contra: Departe de nucleul logistic al Europei.

Porto speră să atragă personalul EUCA și printr-un regim fiscal favorabil soților angajaților. Clădirea de birouri este lângă metrou — dar încă nu construită.

Liège, Belgia

Pro: Hub de transport aerian pentru coletele e-commerce.

Contra: Guvernul federal sprijină doar minimul.

Liège se confruntă cu trecutul industrial, iar clădirea propusă va fi gata abia în 2029.

