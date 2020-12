Aproape 100 de români, păcăliţi să dea avans 2.000 de lei pentru Revelion la o cabană inexistentă

Aproape o sută de persoane au fost păcălite, după ce și-au rezervat o cabană de vis în județul Cluj.

Oamenii au găsit oferta pentru perioada de Anul Nou pe un site de anunțuri - 3 nopți la 7.500 de lei.

Imediat au luat legătura cu așa-zisul proprietar și au plătit un avans de până la 2.000 de lei. Și-au dat seama însă că au fost înșelați când nimeni nu le-a mai răspuns la telefon, iar cabana nici macar nu există în România.

În oferta greu de refuzat se prezentau poze într-un loc de vis, lângă Cluj-Napoca. Vila cu 2 etaje și mai multe dormitoare decorate elegant oferea imaginea ideală pentru un Revelion cu familia sau prieteni apropiați, într-un cadru izolat.

Roxana împreună cu alti 14 prieteni au închiriat vila în luna septembrie, după o discuție telefonică. Au achitat un avans de 2500 de lei, prin transfer bancar.

Roxana Bisericaru, păgubită: „Am încercat să îl sun de aproximativ 10 ori numai eu personal, dar și colegii mei cu care trebuia să mergem la cabană au mai incercat încă de vreo 5 ori fiecare. Noi am depus toți banii în luna septembrie, am completat un contract și pe urmă i-am trimis prin virament bancar. Din păcate după omul nu a mai fost de găsit, cabana nu am găsit-o nicăieri.”

Fară cabană de Anul Nou, dar și fară bani a rămas și Iulia, din județul Salaj.

Iulia Csakvari, păgubită: „Sora mea a observat aseară un anunț cum că au luat țeapă și alte persoane, la o altă cabană în alt județ. S-a uitat pe contract și corespundea adresa și CNP cu ceea ce aveam noi. Contractul l-am făcut pe 27 septembrie, atunci am sunat, ne-au trimis pozele pe WhatsApp cu tot ce am avut nevoie. Noi am pierdut suma de 2250 din prețul total de 7500 de lei pe trei nopți.”

Tinerii păcăliți cu aceleași poze spun că, în realitate, fotografiile ar fi de la o cabană din Austria. Toți urmează să depună plângere la poliție.

Andreea Vișan, IPJ Cluj: „Pentru a nu deveni victimele unor situații de înșelăciune verificați cu atenție locația pe care urmează să o rezervați. Nu trimiteți sume de bani în contul unor persoane necunoscute.”

Proprietarii de cabane, pensiuni sau vile spun că și prețul ar trebui să dea de gândit.

Octavian Ciurtin, proprietar cabană: „Este clară treaba că dacă este un preț mic cu siguranță este păcăleală, pentru că de Revelion toată lumea și toate unitățile au prețul apriximativ dublu decât este în general.”

Mădălina Avram, agent de tursim: „Contează foarte mult dacă își fac rezervare pe cont propriu, asta însemnând direct un propriar de vilă, pensiune sau cabană. Trebuie să aibă mare grijă să cunoască locația respectivă, fie să mai fi fost înainte sau să fi avut niște prieteni care au mai fost acolo.”

Polițiștii recomandă și verificarea cabanei pe site-uri specializate unde sunt lăsate recenzii și de la alți clienți.