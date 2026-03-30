Cum se mișcă maxilarul? Cum se mișcă mandibula? Din aceste informații, a fost posibilă digitalizarea tuturor manevrelor stomatologice. Explicăm.

Protocol de tratament 100% digital, găsim în prezent în stomatologie.

Dr. Bogdan Moaleș Medic stomatolog, estetică digital: Înseamnă o planificare tridimensională a cazurilor, folosim tehnologia AI și băgăm toate informațiile într-un soft. E ca un program de arhitectură pentru dinți.

Dr. Ancu Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: Putem depista leziuni carioase incipiente, leziuni osoase parodontale sau probleme la vârful rădăcinii.

Astfel, diagnosticarea este mult mai rapidă și mai precisă cu noile instrumente cu tehnologie digitală. În estetica dentară, în implantologie și ortodonție, inteligența artificială joacă rolul principal. Iată de ce:

Dr. Ancu Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: De la o fotografie putem, în câteva secunde sau minute, să obținem un video în care pacientul își poate previzualiza viitorul zâmbet, înainte de a face lucrarea dentară. În implantologie, prin inteligența artificială, putem să alegem poziția optimă a implanturilor dentare, sunt softuri care sugerează poziția implanturile în raport cu viitoarele lucrări dentare, decizia finala o ia însă medicul. Putem, în decurs de câteva minute, datorită inteligenței artificiale, să facem un ghid chirurgical care ne ghidează în inserarea implanturilor.

Dacă dinții au nevoie de aparat, tot digital se face planul de tratament. Dinții vor fi îndreptați virtual mai întâi, astfel încât medicul ortodont să aprecieze viitoarea mușcătură. În cursul tratamentului, datele sunt arhivate și pot fi oricând comparate și ajustate în evoluție.