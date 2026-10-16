Ajutoarele de stat cu caracter excepţional pentru fermierii afectaţi de secetă şi crescătorii de animale urmează să fie achitate până la 31 decembrie 2026.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, citat de Agerpres, plăţile în avans aferente Campaniei 2026 sunt esenţiale pentru asigurarea resurselor financiare necesare continuării activităţilor agricole.

Totodată, instituţia are în vedere implementarea schemelor de ajutor de stat cu caracter excepţional pentru fermierii afectaţi de seceta pedologică din anul 2025, precum şi pentru crescătorii de porcine şi bovine.

"Pe agenda prioritară a APIA se regăseşte implementarea schemelor de ajutor de stat cu caracter excepţional, destinate sprijinirii fermierilor afectaţi de seceta pedologică din anul 2025, precum şi susţinerii crescătorilor din sectoarele suin şi bovin, în contextul dificultăţilor generate de criza din Orientul Mijlociu. Plăţile aferente acestor forme de sprijin urmează să fie efectuate până la 31 decembrie 2026, potrivit calendarului stabilit", precizează sursa citată.

Aceste priorităţi au fost prezentate de directorul general adjunct al APIA, Constantin Bîrcă, în cadrul Conferinţei Regionale Oltenia - Agri4Future România: Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români, la Craiova, în data de 8 octombrie.

În cadrul evenimentului, reprezentantul APIA a prezentat rezultatele înregistrate de instituţie în Campania 2025, cu accent pe plăţile efectuate către fermieri, precum şi priorităţile pentru perioada următoare.

De asemenea, Constantin Bîrcă a reafirmat angajamentul instituţiei de a asigura gestionarea eficientă şi responsabilă a fondurilor destinate agriculturii, subliniind că personalul APIA este mobilizat pentru efectuarea cât mai rapidă a plăţilor, astfel încât sprijinul financiar să ajungă în conturile beneficiarilor şi să contribuie la asigurarea capitalului necesar desfăşurării activităţilor agricole.

Conferinţa a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice, fermieri şi parteneri din sectorul agricol, fiind abordate teme privind competitivitatea agriculturii româneşti, perspectivele viitoarei Politici Agricole Comune (PAC) 2028-2034, accesul la finanţare, gestionarea riscurilor, adoptarea noilor tehnologii şi consolidarea parteneriatelor multisectoriale.