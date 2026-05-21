Rudele au lansat o petiţie care a strâns deja peste o mie de semnături.

Un proiect de lege prevede și el un curs legislativ pentru cei care circulă cu trotinetele electrice și nu au permis.

Accidentul s-a produs pe o stradă dintr-o localitate de lângă Timişoara, în timp ce băiatul de 14 se afla cu trotineta la plimbare împreună cu alţi copii. La un moment dat din cauza denivelărilor se dezechilibrează şi e aruncat pe asfalt. Cum nu purta casca, s-a rănit grav. Acum e în comă indusă, la spital.

Mihai Grecu, Şef UPU Timişoara: ”Riscurile la care te supui sunt incalculabile, mai ales în absența mijloacelor de protecție personală. Se întâmplă tragedii în care leziunile sunt la nivel cerebral."

După accidentarea băiatului de 14 ani, rudele au lansat o petiţie online, prin care cer interzicerea trotinetelor electrice pentru minori şi controale reale.

Cu doar câteva zile înainte de accident, un alt copil a căzut tot acolo, în condiţii asemănătoare. A avut mai mult nororc, probabil pentru că purta cască.

În acelaşi timp, mai mulţi parlamentari au iniţiat un proiect de lege pentru modificarea codului rutier. Potrivit iniţiativei, persoanele care vor să circule cu trotineta electrică pe drumurile publice ar putea fi obligate să facă înainte un curs de legislaţie rutieră, dacă nu au deja un alt permis.

În motivare se arată că 32 de persoane au fost rănite în accidente cu trotinete electrice, în primele 8 luni ale anului trecut. În 2024, 9 persoane şi-au pierdut viaţa în astfel de împrejurări.

Însă nici măcar legislaţia în vigoare nu este respectată, dovadă zecile de filmări care apar periodic în spaţiul public. Cum ar fi - casca obligatorie până la 16 ani.

Ioan Lazăr - Şef Birou Drumuri Naţionale, IPJ Timiş: "Circulaţia este interzisă acolo unde limita de viteză depăşeşte 50 de kilometri pe oră. Copiii sub 14 ani nu au voie să conducă trotinete electrice."

De altfel, potrivit Poliţiei Ruriere, mai mult de jumătate dintre cei care circulă pe trotineta, sunt tineri.