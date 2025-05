ANPC a închis mai mulți operatori economici din zona centurii Capitalei. Au fost date amenzi de aproape 900.000 de lei

Reprezentanţii ANPC au anunţat, joi, că desfăşoară în aceste zile mai multe controale tematice şi operative în zona şoselei de centură a Capitalei.

Potrivit unui comunicat al ANPC, este vorba despre societăţile SC AUTO ROM COM 2001 SRL, SC Nur Kebab SRL -fast-food, SC SILCOD IMPEX SRL, SC Crisberty Delivery SRL, SAM Agro 1967 SRL, Pirvu Mariana Madalina II, Jassim Fast-Food Caffee to Go SRL, SC Darius Grill SRL, SC EASY ALL TOUD SRL – propunere de inchidere 0-6 luni, Crys&Crys Profesional 82 SRL, MVAA SOS Cernica nr.35 SRL, PIER Group Invest SRL, Lupu si Vulturu SRL, Casa Dunose SRL, Arabu Grill SRL, SC Coffe Cup SRL

”Au fost verificaţi 92 operatori economici, fiind întocmite 75 de procese verbale de constatare a contravenţiei, 15 invitaţii şi două procese verbale de constatare. A fost aplicat un număr de 148 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 887.000 lei şi 20 de avertismente. S-a dispus măsura de oprire definitivă de la comercializare pentru 621.83 kilograme şi 537 de bucăţi, în valoare de 24.248 lei. S-a dispus măsura de oprire temporară de la comercializare pentru 548 de bucăţi, în valoare de 16.548 lei”, au transmis reprezentanţii ANPC.

