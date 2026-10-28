De asemenea, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) cere comisiilor de etică să trateze „cu maximă seriozitate şi promptitudine” sesizările privind încălcarea normelor şi să se autosesizeze atunci când au informaţii sau suspiciuni privind potenţiale abateri, inclusiv cele aduse în atenţia publică, potrivit News.ro.

Demersul alianţei studenţeşti are loc în contextul arestării lectorului Alexandru Toader, acuzat de viol.

Studenţii atrag atenţia că actuala legislaţie „nu împiedică” persoanele cu „astfel de comportamente” să rămână în activitatea didactică, fiind în „contact constant cu cei afectaţi în mod direct”, existând totodată riscul repetării acestor comportamente.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită Parlamentului României şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării modificarea şi completarea cadrului legislativ privind etica şi deontologia universitară, astfel încât universităţile să dispună de instrumente adecvate pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor contrare normelor de etică şi deontologie universitară, se arată într-un comunicat de presă al alianţei studenţeşti.

Totodată, ANOSR cere comisiilor de etică să trateze cu maximă seriozitate şi promptitudine sesizările privind încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară, să manifeste proactivitate prin autosesizarea comisiilor de etică atunci când există informaţii sau suspiciuni privind potenţiale abateri, inclusiv cele aduse în atenţia publică, şi să asigure protejarea siguranţei, demnităţii şi integrităţii tuturor membrilor comunităţii universitare.

„Solicitările ANOSR sunt reiterate în contextul recentelor acuzaţii apărute în spaţiul public asupra unui cadru didactic de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, privind săvârşirea unor fapte de natură penală de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual, fapte care, potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, ar fi fost comise împotriva mai multor studente”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, cazul de la Iaşi urmează alte situaţii semnalate în spaţiul public în ultimele luni, inclusiv la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi la Universitatea „Transilvania” din Braşov, şi readuce în atenţia publică „necesitatea unor mecanisme eficiente de prevenire, sesizare şi sancţionare a comportamentelor abuzive în mediul universitar”.

„Universităţile au responsabilitatea de a consolida încrederea comunităţii universitare în mecanisme instituţionale de sesizare şi soluţionare a abaterilor de la normele de etică şi deontologie universitară”, subliniază reprezentanţii ANOSR.

În acest sens, ANOSR solicită soluţionarea „cu promptitudine” a sesizărilor, cu respectarea prevederilor legale şi ale codurilor de etică şi deontologie universitară, precum şi „informarea transparentă” a comunităţii universitare cu privire la atribuţiile, procedurile şi activitatea comisiilor de etică.

Studenţii trebuie să poată apela la aceste mecanisme cu încrederea că sesizările lor vor fi analizate obiectiv, iar demersurile întreprinse nu îi vor expune unor forme suplimentare de intimidare sau represalii.

ANOSR atrage atenţia că actualul cadru legislativ naţional „nu împiedică persoanele care au astfel de comportamente să rămână în activitatea didactică, fiind în contact constant cu cei afectaţi în mod direct”, existând totodată riscul repetării acestor comportamente faţă de respectivii studenţi sau faţă de alţi membri ai comunităţii universitare.

Reprezentanţii studenţilor reiterează solicitarea de extindere a listei de sancţiuni aplicabile pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară, precum şi de introducere a unor măsuri temporare de protecţie.

Astfel, studenţii cer interzicerea prestării de activităţi didactice, pe o perioadă determinată de timp, cuprinsă între un semestru universitar şi 4 ani universitari, excluderea din proiecte sau granturi şi/sau diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 50%, pentru o perioadă de timp între un an şi 3 ani şi posibilitatea suspendării temporare a desfăşurării activităţilor didactice, pe durata cercetării presupuselor abateri de către comisia de etică universitară, în condiţii clar reglementate.

De asemenea, ANOSR solicită completarea reglementărilor privind etica şi deontologia universitară prin introducerea posibilităţii depunerii unei sesizări prin intermediul unui reprezentant legal al victimei, reglementarea sancţionării membrilor comunităţii universitare care contribuie la ascunderea faptelor de hărţuire, inclusiv de hărţuire sexuală, precum şi a persoanelor care, având atribuţii în prevenirea şi combaterea acestor comportamente, nu îşi respectă obligaţiile şi instituirea obligaţiei universităţilor de a asigura accesul la servicii de consiliere psihologică pentru victimele abuzului sau hărţuirii.

ANOSR îşi reafirmă sprijinul pentru studenţii care semnalează astfel de abuzuri şi solicită Ministerului Educaţiei şi Parlamentului „să prioritizeze” completarea legislaţiei privind etica şi deontologia universitară.

În egală măsură, solicităm universităţilor să iasă din pasivitate şi să garanteze «toleranţă zero» împotriva oricărei forme de hărţuire, hărţuire sexuală, discriminare de gen sau orice formă de încălcare a normelor de etică şi deontologie universitară, tratând aceste situaţii cu celeritate şi maximă responsabilitate.

Siguranţa spaţiului academic şi respectarea demnităţii umane nu sunt opţionale, reprezentând priorităţi incontestabile ale sistemului universitar din România”, se mai arată în comunicatul citat.